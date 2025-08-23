Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
23 августа 2025, 02:27 | Обновлено 23 августа 2025, 02:48
Назван лучший игрок Шахтера в матче против швейцарского клуба Серветт

Валерий Бондарь забил спасительный гол и назван лучшим среди горняков

Назван лучший игрок Шахтера в матче против швейцарского клуба Серветт
ФК Шахтер. Валерий Бондарь

Вечером 21 августа состоялись матчи квалификации Q4 Лиги конференций 2025/26.

Донецкий Шахтер в польском Кракове сыграл вничью домашний матч против швейцарского клуба Серветт (1:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Горняки пропустили в первом тайма, а после перерыва счет сравнял Валерий Бондарь.

Именно Валерий Бондарь назван лучшим игроком матча по версии болельщиков Шахтера.

🏆 Лига конференций. Квалификация Q4

Первые матчи, 21 августа 2025

Шахтер (Украина) – Серветт (Швейцарія) – 1:1

Голы: Бондарь, 72 – Фомба, 8

Валерий Бондарь – лучший игрок Шахтера в матче Q4 ЛК

Валерий Бондарь Серветт Шахтер Донецк Лига конференций Шахтер - Серветт лучший игрок
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
