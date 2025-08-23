Назван лучший игрок Шахтера в матче против швейцарского клуба Серветт
Валерий Бондарь забил спасительный гол и назван лучшим среди горняков
Вечером 21 августа состоялись матчи квалификации Q4 Лиги конференций 2025/26.
Донецкий Шахтер в польском Кракове сыграл вничью домашний матч против швейцарского клуба Серветт (1:1).
Горняки пропустили в первом тайма, а после перерыва счет сравнял Валерий Бондарь.
Именно Валерий Бондарь назван лучшим игроком матча по версии болельщиков Шахтера.
🏆 Лига конференций. Квалификация Q4
Первые матчи, 21 августа 2025
Шахтер (Украина) – Серветт (Швейцарія) – 1:1
Голы: Бондарь, 72 – Фомба, 8
Валерий Бондарь – лучший игрок Шахтера в матче Q4 ЛК
