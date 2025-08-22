Кубок Украины22 августа 2025, 20:29 |
146
0
ВИДЕО. Дигтярь забил шедевральный гол в ворота Маяка со штрафного
«Металлист» одержал победу над аматорским клубом
22 августа 2025, 20:29 |
146
0
22 августа в матче 1/32 финала Кубка Украины харьковский «Металлист» одержал выездную победу над любительским клубом «Маяк» Сарны.
Дублем в игре отличился Кирилл Дигтярь.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 16-й минуте игрок «Металлиста» поразил ворота соперника со штрафного. Удар Дигтяру удался и он попал с дальней дистанции в девятку.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 августа 2025, 20:50 1
В клубе считают, что Неймар плохо влияет на испанца
Футбол | 22 августа 2025, 17:20 3
Кристина Шацких страдает из-за неудачной игры Николая Шапаренко
Футбол | 22.08.2025, 19:09
Футбол | 22.08.2025, 11:32
Футбол | 22.08.2025, 07:14
Комментарии 0
Популярные новости
21.08.2025, 07:48 3
22.08.2025, 07:43 51
20.08.2025, 19:59 29
21.08.2025, 17:00 7
21.08.2025, 15:57 5
21.08.2025, 19:24 8
21.08.2025, 08:44 3