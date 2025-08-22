ВИДЕО. Дигтярь забил шедевральный гол в ворота Маяка со штрафного

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
22 августа 2025, 20:29 |
«Металлист» одержал победу над аматорским клубом

ФК Металлист. Кирилл Дигтярь

22 августа в матче 1/32 финала Кубка Украины харьковский «Металлист» одержал выездную победу над любительским клубом «Маяк» Сарны.

Дублем в игре отличился Кирилл Дигтярь.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 16-й минуте игрок «Металлиста» поразил ворота соперника со штрафного. Удар Дигтяру удался и он попал с дальней дистанции в девятку.

Кирилл Дигтярь Кубок Украины по футболу Металлист Харьков Маяк Сарны видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
