ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
Андрей Шахов отреагировал на конфликт в клубе
Украинские СМИ сообщили, что главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский выгнал с недавней тренировки команды легенду «бело-синих» вингера Андрея Ярмоленко. Ситуацию прокомментировал Андрей Шахов.
«А зачем они будут драться за Шовковского, если он лидера раздевалки, ветерана №1 выгоняет с тренировки, посылая куда подальше, и разными способами пытается доказать, что тот уже ничего собой не представляет, но при этом все равно выпускает в каждом важном», – отметил Шахов.
Ранее наставник «Динамо» Александр Шовковский оценил удаление Константина Вивчаренко в матче против «Маккаби» Тель-Авив (1:3).
Цікаво, що Шовковський сам коли закінчував кар'єру, будучи легендищем клубу, отримав практично нуль почестей від клубу. Ну закінчив та й закінчив.