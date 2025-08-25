Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
Украина. Премьер лига
Украинские СМИ сообщили, что главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский выгнал с недавней тренировки команды легенду «бело-синих» вингера Андрея Ярмоленко. Ситуацию прокомментировал Андрей Шахов.

«А зачем они будут драться за Шовковского, если он лидера раздевалки, ветерана №1 выгоняет с тренировки, посылая куда подальше, и разными способами пытается доказать, что тот уже ничего собой не представляет, но при этом все равно выпускает в каждом важном», – отметил Шахов.

Ранее наставник «Динамо» Александр Шовковский оценил удаление Константина Вивчаренко в матче против «Маккаби» Тель-Авив (1:3).

По теме:
ПАВЛОВ: «Губернатор сказал: «У меня есть батюшка, он поможет победить»
Николай ПАВЛОВ: «Или отдаю долги, или порежут на куски»
Хачериди перешел в Черноморец. Сколько сыграл за Динамо и сборную?
Александр Шовковский Динамо Киев Андрей Ярмоленко чемпионат Украины по футболу скандал тренировка Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олейник Источник: Telegram
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Шовковський як тренер -дно. І перед ймовірною позорною відставкою вирішив ще й знищити мікроклімат у команді.
Ответить
+3
didora
Це кінець конфлікту. А щого все розпочалося??? Ніхто нічого не повідомляє.
Ответить
+2
AK.228
Человек , который всю жизнь бился головой об штангу, может быть достаточно непредсказуем 
Ответить
0
Перший Серед Рівних
Схоже що Ярмоленка чекає не урочисте завершення кар'єри з салютами, а відрахування з команди посеред сезону як сміття.
Цікаво, що Шовковський сам коли закінчував кар'єру, будучи легендищем клубу, отримав практично нуль почестей від клубу. Ну закінчив та й закінчив. 
Ответить
-1
Перший Серед Рівних
Оце так відносини, оце так атмосфера в команді. Оце так приниження для легенди. З матюками вигнати з тренування.
Ответить
-4
