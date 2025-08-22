Названа сумма, которую Линкольн Сити заплатил за украинского опорника

Накануне клуб английской Лиги 1 «Линкольн Сити» официально объявил о подписании 21-летнего украинского опорного полузащитника Ивана Варфоломеева, перебравшегося на Туманный Альбион из чешского клуба «Слован» Либерец.

В коммюнике английский клуб сообщил, что оформил с украинцем четырехлетний контракт, однако сумма сделки не раскрывалась.

По данным портала Transfermarkt, за Варфоломеева «Линкольн Сити» заплатил чехам 800 тысяч евро.

Отметим, что уроженец украинского Симферополя Иван Варфоломеев является воспитанником академий львовских «Карпат» и «Руха». Летом 2022 года хавбек покинул Украину и переехал в Чехию, где за три сезона сыграл 63 официальных матча за «Слован», в которых отличился 4 голами и 2 ассистами.