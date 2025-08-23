Последний среди топ-чемпионатов. Что нужно знать о Серии А 25/26

Итальянская Серия А последней из чемпионатов европейской большой пятерки и топ-8 начинает сезон 2025/26 в нынешний уик-энд. Sport.ua в эксклюзивном материале представляет новый сезон в высшем ярусе чемпионата Италии.

Кто из грандов самый здоровый финансово?

Итальянская Серия А – один из редких топ-чемпионатов, в которых очень многие клубы из верхней части турнирной таблицы завершают летнюю трансферную кампанию с отрицательным тренсферным балансом. Исключения из этого правила всего два – «Наполи» и «Милан».

Неаполитанцы летом потратили более 107 миллионов евро: за 31 миллион взяли центрального защитника «Болоньи» Сема Беукема, 25 миллионов заплатили ПСВ за левого вингера Ноа Ланга, 18 миллионов получила испанская «Жирона», у которой купили левого защитника мигеля Гутьерреса. Также «Наполи» арендовал вратаря «Торино» Ваню Милинковича-Савича и форварда «Удинезе» Лоренцо Лукку. При этом продали «адзурри» Виктора Осимхена, которого турецкий «Галатасарай» выкупил за 75 миллионов, форварда Джакомо Распадори, который перешел в испанский «Атлетико» за 22 миллиона и еще нескольких игроков за небольшие деньги. Таким образом «Наполи» показал финансовый баланс 19.35 миллиона евро.

Getty Images/Global Images Ukraine. Наполи

В свою очередь «Милан» показал трансферный баланс почти в 60 миллионов евро. И не сказать, что «россонери» летом были прижимистыми – они сделали пять приобретений на общую сумму 106 миллионов евро, самое дорогое из которых - опорный полузащитник Ардон Джашари, за которого заплатили «Брюгге» 36 миллионов евро. При этом распродал «Милан» восьмерых игроков на общую сумму 163 миллиона евро. Трое ушли в английскую Премьер-лигу – центральный полузащитник Тижани Рейндерс: в «Манчестер Сити», центральный защитник Малик Тиав – в «Ньюкасл» и левый вингер Ноа Окафор – в «Лидс». Двое продолжат карьеру в других клубах чемпионата Италии: центральный защитник Пьер Калулу – в «Ювентусе», вратарь Марко Спортьелло – в «Аталанте». А защитники Эмерсон Роял и Марко Пеллегрино вернулись в Южную Америку.

При этом обе команды предсезонную подготовку провели примерно одинаково. «Наполи» выиграл четыре товарищеских матча из семи, в том числе у испанской «Жироны» со счетом 3:2, а «Милан» – три из пяти, в том числе обыграл «Ливерпуль» со счетом 4:2, минимально уступил «Арсеналу» и со счетом 1:4 проиграл «Челси».

Кто из грандов самый расточительный?

В самый большой трансферный «минус» за лето влезли миланский «Интер» и туринский «Ювентус». У первых трансферный баланс составляет -26 миллионов евро, а у вторых – -51.5 миллион.

При этом «Интер» совершил только четыре приобретения на общую сумму 68 миллионов евро: из «Пармы» пришел форвард Анже-Йоан Бонни, из «Ромы» – левый полузащтитник Никола Залевски, в «Марселе» приобрели правого полузащитника Луиса Энрике, а в хорватском «Динамо» Загреб – опорного полузащитника Петара Сучича. Залевски сразу продали в «Аталанту» за 17 миллионов – это самый дорогой исходящий трансфер «Интера» нынешним летом. Эта продажа и еще четыре трансфера, из которых нужно отметить уход правого вингера Тэджона Бьюкенэна в испанский «Вильярреал», принесли «нерадзурри» в общей сложности 42 миллиона евро.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ювентус

«Ювентус» закупился на 118.5 миллионов евро. Больше всего «старая синьора» заплатила за двух правых вингеров: Франсишку Консейсау пришел из «Порту» за 32 миллиона, а Николас Гонсалес из «Фиорентины» – за 28 миллионов. У португальского клуба туринцы также купили за 12.6 миллиона правого защитника Жоау Мариу. Еще по 14 с небольшим миллионов потратили на выкуп арендованного у «Монцы» вратаря Микеле Ди Грегорио и трансфер центрального защитника «Милана» Пьера Калулу. А за 17 миллионов из «Ньюкасла» пришел центральный защитник Ллойд Келли. При этом продал «Ювентус» также шестерых игроков на общую сумму 67 миллионов. При этом за опорного полузащитника Николо Ровеллу римский «Лацио» заплатил 17 миллионов, в то время, как платформа Transfermarket оценивает его в 30 миллионов. Стоит также отметить переход в «Ювентус» одного из лучших снайперов чемпионата Франции Жонатана Давида, у которого закончился контракт с «Лиллем» и «старая синьора» получила канадца бесплатно.

Что до предсезонной подготовки, то у обоих клубов по три победы в четырех контрольных матчах. «Интер» разгромил 7:2 собственный молодежный состав, а также обыграл «Монако» и «Олимпиакос», но при этом разошелся миром с «Монцей». «Ювентус» также обыграл свою молодежную команду со счетом 2:0 и одержал минимальные победы над немецкой «Боруссией» Дортмунд и «Аталантой». При этом туринцы сыграли вничью с «Реджаной», которая обитает в глубинах Серии В.

Транжиры из Комо и Дженоа, который не тратился

Самой расточительной командой Серии А нынешним летом стал «Комо». «Лариани» завершили межсезонье с трансферным балансом более, чем -90 миллионов евро. Летом «Комо» сделал аж десять приобретений – это с учетом выкупа арендованных левого защитника «Барселоны» Алекса Валле, опорного полузащитника «Манчестер Сити» Максимо Пиероне и еще троих игроков. Больше всего денег потратили на приобретение левого вингера «Бетиса» Хесуса Родригеса, за которого заплатили 22.5 миллиона евро (а платформа Transfermarkt оценивает его в 30 миллионов). Также 18 и 19 миллионов отдали за атакующего полузащитника «Динамо» Загреб Милана Батурину и правого вингера «Селтика» Николаса Кюна. При этом «Комо» не решил проблему с вратарем, которая появилась в свете того, что завершил карьеру испанский ветеран Пепе Рейна. У «Интера» арендовали 18-летнего бразильца Энрике Менке и все. При этом дорогих продаж у «лариани» не было – больше всего удалось получить за правого вингера Габриэла Стрефеззу, за которого греческий «Олимпиакос» заплатил 8 миллионов.

Предсезонную подготовку «Комо» провел довольно-таки хорошо. В пяти контрольных встречах «озерные» одержали четыре победы, в том числе обыграли «Лилль», «Аякс» и «Бетис», но проиграли «Барселоне» со счетом 0:5.

Getty Images/Global Images Ukraine. Дженоа

А «Дженоа» – единственный клуб, который нынешним летом вообще не тратился. Все входящие трансферы генуэзцев – атакующий полузащитник Николае Станчю, которого вернули в Европу из Саудовской Аравии бесплатно, а также четыре аренды – форвард «Милана» Лоренцо Коломбо, атакующий полузащитник «Интера» Валентин Карбони и два игрока из «Ренна», центральный защитник Лео Остигор и атакующий полузащитник Альберт Гренбек. При этом заработали на трансферах «грифоны» 52 миллиона. В частности, за 20 миллионов продали в «Милан» центрального защитника Кони де Винтера, а в «Аталанту» левый защитник Хонест Аханор ушел 17 миллионов при том, что платформа Tramsfermarkt оценивает его всего в 5 миллионов.

Клуб Довбика и его главный враг

Трансферный баланс обоих клубов из столицы по итогам летней трансферной кампании ушел в примерно одинаковый «минус». «Рома», в составе которой играет украинский форвард Артем Довбык, за 25 миллионов приобрела правого защитника «Фламенгу» Веслея Лиму и за 23.5 миллиона – центрального полузащитника «Ланса» Неила Эль Энауи. Оба трансфера по версии Transfermarkt – оверпрайс. Также «джалоросси» взяли в аренду двух игроков из английской Премьер-лиги – правого вингера «Астон Виллы» Леона Бэйли и форварда «Брайтона» Эвана Фергюсона. При этом продала «Рома» центрального полузащитника Энзо Ле Фэ в «Сандерленд» за 23 миллиона – на 5 миллионов дороже, чем француза оценивает Transfermarkt. Также домой вернулся вргентинский опорный полузащитник-ветеран Леандро Паредес, которого «Бока Хуниорс» забрала за три миллиона.

Предсезонную подготовку клуб Артема Довбыка провел очень даже неплохо – шесть побед в семи контрольных матчах. В том числе разгромили «Трастевере» со счетом 14:0 и обыграли «Ланс» и «Эвертон». Довбык смог забить только французскому «Канну», который «Рома» обыграла со счетом 3:0. А единственное поражение «джалоросси» нанесла «Астон Вилла», которая обыграла их со счетом 4:0.

Getty Images/Global Images Ukraine. Рома

Злейший враг «Ромы» «Лацио» входящих трансферов не совершал – только выкупил пятерых игроков, которые были в клубе на правах аренды. Дороже всего обошелся выкуп у «Ювентуса» опорного полузащитника Николо Ровеллы, за которого заплатили 17 миллионов. Также у туринского клуба за четыре миллиона выкупили левого защитника Луку Пеллегрини, а у «Арсенала» за пять миллионов – Нуну Тавареша, который играет на той же позиции. При этом продал «Лацио» всего двоих игроков – за 15 с небольшим миллионов в «Бернли» ушел правый вингер Лум Чауна, а «Болонья» за центрального защитника Николо Казале заплатила 6.5 миллиона. В итоге «Лацио» завершает лето с балансом -8.28 миллиона.

Много лет спустя... и немного лет спустя

Из трех новичков Серии А сезона 2025/26 двое в последний раз играли на высшем ярусе итальянского футбола в первой половине 90-х. «Пиза» выбыла из Серии А по итогам сезона 1990/91, а «Кремонезе» в последний раз играл в элите в сезоне 1995/96.

Нынешним летом «Пиза» игроков не продавала – пятеро ушли бесплатно, шестерых сдали в аренду, а еще у семерых аренды закончились. При этом проиобрели пизанцы игроков более, чем на 10 миллионов. 4.5 миллиона потратили на центрального полузащитника «Фрозиноне» Исака Вурала, четыре – на выкуп арендованного у «Ренна» форварда Хенрика Меистера. Еще 900 тысяч потратили на вратаря «Кальяри» Симоне Скуффета. Также «Пиза» взяла в аренду двух центральных полузащитников – Мишеля Эбишера из «Болоньи» и Эбенезера Акинсанмиро из «Интера».

«Кремонезе» попрощался с вратарем Андреасом Юнгдалем и бывшим центральным защитником киевского «Динамо» Лукой Лочошвили, за которых бельгийский «Вестерло» и немецкий «Нюрнберг» заплатили по миллиону. А еще один вратарь Мухаммаду Сарр отправился в «Специю» за 200 тысяч. При этом приобрели «гриджоросси» игроков более, чем на 13 миллионов. Также они арендовали у «Милана» центрального полузащитника Варрена Бондо и правого защитника Филиппо Террачиано, а у «Наполи» – правого полузащитника Алессио Дзербина.

Getty Images/Global Images Ukraine. Пиза

Третьим новичком Серии А сезона 2025/26 стал «Сассуоло», который, в отличие от двух других, вернулся в элиту после годичного перерыва. Но, также, как и двое других, завершает лето с отрицательным трансферным балансом. «Нероверди» приобрели троих игроков в общей сложности за 11 миллионов евро – центральных защитников «Венеции» Джея Издеса и Фали Канде, а также выкупили арендованного центрального защитника молодежного состава «Ювентуса» Тарика Мухаремовича. Также «Сассуоло» арендовал у «Марселя» центрального полузащитника Исмаэля Коне. При этом продали «Нероверди» только опорного полузащитника Уроша Рачича в греческий «Арис» за 3.5 миллиона, левого вингера Эмила Сеиде в «Русенборг» за полтора миллиона и опорного полузащитника Андрея Мэргиняна в бухарестское «Динамо» за 450м тысяч. А правый защитника Йереми Тольян ушел в испанский «Леванте» бесплатно.

Вместо итогов

Итальянская Серия А – последний из чемпионатов европейской «большой пятерки» и топ-8, в котором начинается сезон 2025/26. Таким образом, уже завтра вечером можно будет сказать – новый сезон в европейском клубном футболе стартовал в полном объеме.