ОФИЦИАЛЬНО. Челси продал защитника почти за 30 миллионов евро

Испанский «Вильярреал» официально объявил о подписании контракта с португальским защитником лондонского «Челси» Ренату Вейги.

Отмечается, что контракт 22-летнего футболиста с «желтой субмариной» будет рассчитан на 7 следующих сезонов. По информации СМИ, «Вильярреал» заплатил за игрока 25 миллионов евро, а еще 4,5 миллиона евро прописаны в соглашении как возможные бонусы.

Вторую половину сезона 2024/25 Ренату Вейга провел на правах аренды в туринском «Ювентусе», за который провел 15 матчей и отличился одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Челси» может продать защитника Акселя Дисаси.