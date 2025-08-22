ОФИЦИАЛЬНО. Челси продал защитника почти за 30 миллионов евро
Ренату Вейга перешел в «Вильярреал»
Испанский «Вильярреал» официально объявил о подписании контракта с португальским защитником лондонского «Челси» Ренату Вейги.
Отмечается, что контракт 22-летнего футболиста с «желтой субмариной» будет рассчитан на 7 следующих сезонов. По информации СМИ, «Вильярреал» заплатил за игрока 25 миллионов евро, а еще 4,5 миллиона евро прописаны в соглашении как возможные бонусы.
Вторую половину сезона 2024/25 Ренату Вейга провел на правах аренды в туринском «Ювентусе», за который провел 15 матчей и отличился одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Челси» может продать защитника Акселя Дисаси.
El Villarreal CF y el @ChelseaFC han alcanzado un acuerdo de traspaso por Renato Veiga, que firma con la entidad amarilla hasta 2032.— Villarreal CF (@VillarrealCF) August 22, 2025
¡Bienvenido al Submarino, Renato 💛! pic.twitter.com/s7aCckA6jd
