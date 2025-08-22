Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Челси продал защитника почти за 30 миллионов евро
Англия
22 августа 2025, 14:53
ОФИЦИАЛЬНО. Челси продал защитника почти за 30 миллионов евро

Ренату Вейга перешел в «Вильярреал»

ОФИЦИАЛЬНО. Челси продал защитника почти за 30 миллионов евро
ФК Вильярреал. Ренату Вейга

Испанский «Вильярреал» официально объявил о подписании контракта с португальским защитником лондонского «Челси» Ренату Вейги.

Отмечается, что контракт 22-летнего футболиста с «желтой субмариной» будет рассчитан на 7 следующих сезонов. По информации СМИ, «Вильярреал» заплатил за игрока 25 миллионов евро, а еще 4,5 миллиона евро прописаны в соглашении как возможные бонусы.

Вторую половину сезона 2024/25 Ренату Вейга провел на правах аренды в туринском «Ювентусе», за который провел 15 матчей и отличился одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Челси» может продать защитника Акселя Дисаси.

Ренату Вейга Челси Вильярреал трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: ФК Вильярреал
