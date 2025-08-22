Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Игра, за которую не стыдно». Реакция болельщиков на матч Полесья в ЛК
Лига конференций
22 августа 2025, 14:41 | Обновлено 22 августа 2025, 15:03
Команда Руслана Ротаня почти утратила шансы на выход в основной раунд Лиги конференций

ФК Полесье

В четверг, 21 августа, «Полесье» провело первый матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций. Подопечные Руслана Ротаня со счетом 0:3 проиграла «Фиорентине».

Больших ожиданий от «Полесья» у болельщиков не было. Но крупный счет расстроил фанов. Они надеялись увидеть хотя бы один гол в ворота итальянского клуба. Тем более, что с 44-й минуты «Полесье» играло в большинстве.

Sergey: Хорошая игра! Учиться всегда нужно.

Максим: Игра, за которую не стыдно. Если бы сегодня напротив них играло Динамо, то разнесли бы!

V A: Хорошо отыграл Назаренко – Гонсалвеш. Еще бы не по воронам стрелял, а в ворота, так волк матча.

Serhii: В Италию на экскурсию.

Андрій Попіль: Полесье – мы с вами! Поражение от «Фиорентины» – это не конец, а только часть большого пути. Вы уже доказали, что способны играть против топовых команд Европы. Гордимся вами!

Bohdan Kravchenko: Если не научатся попадать по воротам, то так и будут играть в УПЛ без еврокубков.

Ihor Vidilin: Как по мне, отыграли нормально. Работали свою игру, выдерживали схему. Первый гол – дурачок, второй – ошибка судьи, третий именно таким и ожидал, команда сознательно шла на риск. Фиорентина, конечно, не убивалась в прессинге, но тем не менее.. Дальше, сохранить лицо в ответной игре, и по крупицам наигрывать состав.

ꁲ𝓷ꂠꌅ𝑒: Ну сказать честно, это игра была хорошая, разница в классе была ощутима, но Полесье показало хорошую игру.

Kos Sikh: Назаренко очень много работает и не боится брать инициативу, молодец!!!! Но какое-то проклятие, в створ ворот не заходит мяч((

По теме:
Фиорентина возглавила список неудобных соперников украинцев в еврокубках
Кудрик стал автором самого раннего автогола украинцев в еврокубках
В Полесье назвали лучшего игрока матча против Фиорентины
Сергей Турчак
Dfkbvj
"в отвір воріт" - спірт.юа
