Конкурент Забарному? ПСЖ подписал контракт с молодым защитником

Франция
22 августа 2025, 10:58 | Обновлено 22 августа 2025, 10:59
Воспитанник Ноам Камара заключил свой первый профессиональный договор

Getty Images/Global Images Ukraine. Ноам Камара

18-летний центральный защитник Ноам Камара официально подписал свой первый профессиональный контракт с ПСЖ.

Воспитанник клуба заключил договор с парижанами на три сезона – до лета 2028 года.

«Я невероятно горд подписать свой первый профессиональный контракт, особенно в таком клубе, как «Пари Сен-Жермен», который является лучшим клубом в мире.

Хочу поблагодарить президента Насера Аль-Хелафи, спортивного директора Луиса Кампоса, тренера Луиса Энрике, а также всех сотрудников и моих партнёров по команде за доверие, которое они проявляют ко мне каждый день.

Особые слова благодарности – моим родителям. Не могу дождаться момента, чтобы сыграть на «Парк де Пренс» перед нашими болельщиками», – сказал Камара.

В прошлом сезоне Ноам дебютировал за основную команду ПСЖ. На счету молодого защитника два матча, забитых голов или результативных передач – нет.

По теме:
ПСЖ – Анже. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
ПСЖ – Анже. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Тренер ПСЖ – Забарному и Сафонову: «Спорт вне политики»
ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Илья Забарный
Андрей Витренко Источник: ФК ПСЖ
