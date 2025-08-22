Конкурент Забарному? ПСЖ подписал контракт с молодым защитником
Воспитанник Ноам Камара заключил свой первый профессиональный договор
18-летний центральный защитник Ноам Камара официально подписал свой первый профессиональный контракт с ПСЖ.
Воспитанник клуба заключил договор с парижанами на три сезона – до лета 2028 года.
«Я невероятно горд подписать свой первый профессиональный контракт, особенно в таком клубе, как «Пари Сен-Жермен», который является лучшим клубом в мире.
Хочу поблагодарить президента Насера Аль-Хелафи, спортивного директора Луиса Кампоса, тренера Луиса Энрике, а также всех сотрудников и моих партнёров по команде за доверие, которое они проявляют ко мне каждый день.
Особые слова благодарности – моим родителям. Не могу дождаться момента, чтобы сыграть на «Парк де Пренс» перед нашими болельщиками», – сказал Камара.
В прошлом сезоне Ноам дебютировал за основную команду ПСЖ. На счету молодого защитника два матча, забитых голов или результативных передач – нет.
Noham Kamara signe son premier contrat professionnel. 🔴🔵— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 21, 2025
Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel de Noham Kamara. Formé au Club, le défenseur est désormais lié aux Rouge & Bleu jusqu’en 2028.
➡️ https://t.co/RHBiyLQLOZ pic.twitter.com/K6XjwYqT0P
