Утрехт присоединился к АЗ, ПСВ и Аяксу в одном победном рейтинге

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
22 августа 2025, 00:48 | Обновлено 22 августа 2025, 00:49
Команда из Нидерландов победила во всех пяти матчах этого евросезона

Getty Images/Global Images Ukraine

В первом матче раунда Q4 Лиги Европы нидерландский Утрехт победил на выезде боснийский Зриньски со счетом 2:0.

Утрехт победил во всех пяти матчах этого еврокубкового сезона:

  • 2025: ЛЕ, Шериф – Утрехт – 1:3
  • 2025: ЛЕ, Утрехт – Шериф – 4:1
  • 2025: ЛЕ, Серветт – Утрехт – 1:3
  • 2025: ЛЕ, Утрехт – Серветт – 2:1
  • 2025: ЛЕ, Зриньски – Утрехт – 0:2

Утрехт стал лишь четвертым клубом из Нидерландов, который победил в пяти стартовых матчах одного сезона еврокубков в XXI веке:

  • 2004/05 – АЗ
  • 2014/15 – ПСВ
  • 2021/22 – Аякс
  • 2025/26 – Утрехт
По теме:
Итоги первых матчей Q4 Лиги Европы. Фиаско Динамо под дождем в Сербии
Шовковский отреагировал на красную Вивчаренко в матче-фиаско с Маккаби
Назар Волошин забил свой пятый гол в еврокубках
Утрехт АЗ Алкмаар Аякс ПСВ Лига Европы статистика чемпионат Нидерландов по футболу
