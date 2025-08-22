Лига Европы22 августа 2025, 00:48 | Обновлено 22 августа 2025, 00:49
Утрехт присоединился к АЗ, ПСВ и Аяксу в одном победном рейтинге
Команда из Нидерландов победила во всех пяти матчах этого евросезона
В первом матче раунда Q4 Лиги Европы нидерландский Утрехт победил на выезде боснийский Зриньски со счетом 2:0.
Утрехт победил во всех пяти матчах этого еврокубкового сезона:
- 2025: ЛЕ, Шериф – Утрехт – 1:3
- 2025: ЛЕ, Утрехт – Шериф – 4:1
- 2025: ЛЕ, Серветт – Утрехт – 1:3
- 2025: ЛЕ, Утрехт – Серветт – 2:1
- 2025: ЛЕ, Зриньски – Утрехт – 0:2
Утрехт стал лишь четвертым клубом из Нидерландов, который победил в пяти стартовых матчах одного сезона еврокубков в XXI веке:
- 2004/05 – АЗ
- 2014/15 – ПСВ
- 2021/22 – Аякс
- 2025/26 – Утрехт
5/5 - FC Utrecht are just the fourth Dutch side to start a European campaign with five straight victories this century, after AZ in 2004-05, PSV in 2014-15 and Ajax in 2021-22. Perfect. pic.twitter.com/K76RKl3mLR— OptaJohan (@OptaJohan) August 21, 2025
