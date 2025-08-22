Утрехт присоединился к АЗ, ПСВ и Аяксу в одном победном рейтинге

В первом матче раунда Q4 Лиги Европы нидерландский Утрехт победил на выезде боснийский Зриньски со счетом 2:0.

Утрехт победил во всех пяти матчах этого еврокубкового сезона:

2025: ЛЕ, Шериф – Утрехт – 1:3

2025: ЛЕ, Утрехт – Шериф – 4:1

2025: ЛЕ, Серветт – Утрехт – 1:3

2025: ЛЕ, Утрехт – Серветт – 2:1

2025: ЛЕ, Зриньски – Утрехт – 0:2

Утрехт стал лишь четвертым клубом из Нидерландов, который победил в пяти стартовых матчах одного сезона еврокубков в XXI веке:

2004/05 – АЗ

2014/15 – ПСВ

2021/22 – Аякс

2025/26 – Утрехт