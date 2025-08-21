Лига конференций21 августа 2025, 22:38 |
576
0
ВИДЕО. Это разгром. Гудмундссон забил в ворота Полесья
Исландский форвард забил третий гол своей команды
21 августа 2025, 22:38 |
576
0
В четверг, 21 августа, проходит первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций между житомирским «Полесьем» и итальянской «Фиорентиной».
Встречу принимает «Футбол Татран Арена» в словацком Прешове. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 69-й минуте Альберт Гудмундссон забил третий гол итальянской команды. Счет на табло – 0:3.
❗️ ВИДЕО. Это разгром. Гудмундссон забил третий гол Полесья
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 августа 2025, 08:44 2
Именитый украинский тренер считает, что форварду необходимо покинуть Италию ради Испании
Футбол | 21 августа 2025, 19:22 58
Луис Энрике ответил на прямой вопрос
Футбол | 21.08.2025, 15:57
Футбол | 21.08.2025, 22:59
Бокс | 21.08.2025, 04:54
Комментарии 0
Популярные новости
20.08.2025, 17:29 2
20.08.2025, 19:59 29
19.08.2025, 21:31 14
20.08.2025, 04:00 2
20.08.2025, 08:10 7
20.08.2025, 05:55 1
19.08.2025, 18:25 16
19.08.2025, 16:28 1