ВИДЕО. Это разгром. Гудмундссон забил в ворота Полесья

В четверг, 21 августа, проходит первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций между житомирским «Полесьем» и итальянской «Фиорентиной».

Встречу принимает «Футбол Татран Арена» в словацком Прешове. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по киевскому времени.

На 69-й минуте Альберт Гудмундссон забил третий гол итальянской команды. Счет на табло – 0:3.

❗️ ВИДЕО. Это разгром. Гудмундссон забил третий гол Полесья