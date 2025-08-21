Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Это разгром. Гудмундссон забил в ворота Полесья
Лига конференций
21 августа 2025, 22:38
ВИДЕО. Это разгром. Гудмундссон забил в ворота Полесья

Исландский форвард забил третий гол своей команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Альберт Гудмундссон

В четверг, 21 августа, проходит первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций между житомирским «Полесьем» и итальянской «Фиорентиной».

Встречу принимает «Футбол Татран Арена» в словацком Прешове. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 69-й минуте Альберт Гудмундссон забил третий гол итальянской команды. Счет на табло – 0:3.

По теме:
Обменялись угловыми. Шахтер в Кракове сыграл вничью против Серветта
Волки бессильны против фиалок. Фиорентина в меньшинстве разгромила Полесье
ВИДЕО. Динамо пропустило третий мяч. Дор Перец оформил дубль
Альберт Гудмундссон Фиорентина Полесье Житомир видео голов и обзор Лига конференций Полесье - Фиорентина
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Комментарии
