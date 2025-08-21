WhiteBIT и Сборная Украины по футболу запускают цифровую Fan Zone

Криптобиржа WhiteBIT совместно с Национальной сборной Украины по футболу запускает Football Team Fan Zone – фанклуб сборной Украины по футболу, объединяющий болельщиков независимо от того, где они находятся. Здесь фаны могут выиграть мерч и криптовалюту, купить билеты на матчи за крипту и стать частью футбольного коммьюнити.

Что такое Football Team Fan Zone и как присоединиться?



Football Team Fan Zone — это постоянная онлайн-площадка для настоящих фанатов сборной Украины. Участники могут участвовать в розыгрышах, получать доступ к эксклюзивным предложениям и чувствовать себя частью большой футбольной семьи. Для поступления необходимо выполнить всего несколько простых шагов:

Зарегистрироваться на WhiteBIT;

подтвердить личность (KYC);

Нажать кнопку "Вступить в Fan Zone" на лендинге;

Выполнять задачи на бирже, чтобы одержать победу в розыгрышах.



Призы для фанатов



Football Team Fan Zone – это возможность не просто болеть, но и выигрывать! Здесь каждый клик и каждая исполненная задача могут принести участникам ценные награды. Поддерживать сборную и одновременно выигрывать крипту или эксклюзивный мерч – не мечта, а реальность. Какие призы и возможности ожидают участников:

Регулярные активности с призами (первая имеет общий призовой фонд 2000 USDT и 10 эксклюзивных мерчбоксов);

Ранний доступ к билетам на матчи сборной с возможностью оплатить криптовалютой;

Участие в футбольном коммюните без границ;

Впоследствии появятся скидки на официальный мерч.



Билеты на матч Украина - Франция



Билеты на матч Украина – Франция, который состоится 5 сентября 2025 года на стадионе «Тарчинская Арена» в польском Вроцлаве, уже в продаже! Приобрести их можно через двух официальных билетных операторов – M-ticket и Ticketsbox – по ссылкам на лендинг Football Team Fan Zone. Обе платформы кроме национальной валюты поддерживают оплату в криптовалюте благодаря интеграции сервиса Whitepay.

Whitepay – финтех-решение в экосистеме WhiteBIT Group, обеспечивающей быструю, надежную и безопасную обработку криптоплатежей, поддерживая более 200 криптовалют и фиатных валют. Процесс покупки билетов максимально прост и не требует сложных действий со стороны пользователей.

Почему это важно?



Сегодня не все украинские болельщики могут поддержать сборную прямо на трибунах. Football Team Fan Zone от WhiteBIT создана, чтобы объединить фанатов независимо от их места нахождения, подарить ощущение большого футбола и возможность болеть за команду из любой точки мира. Будем болеть за Украину вместе с WhiteBIT!

WhiteBIT — крупнейшая по показателям трафика европейская централизованная криптобиржа из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 730+ торговых пар, 330+ активов и 9 национальных валют. WhiteBIT является частью группы компаний WhiteBIT Group, обслуживающей более 35 миллионов клиентов по всему миру. Компания сотрудничает с Visa, FACEIT, футбольными клубами Барселона и Ювентус, Национальной сборной командой Украины по футболу и lifecell. Цель WhiteBIT – массовое внедрение технологии блокчейн в Украине и мире.