Криптоинновации в футболе

За два года плодотворного сотрудничества WhiteBIT и Национальная сборная команда Украины по футболу создали уникальный кейс взаимодействия, объединивший мир криптовалют и футбольных фанатов. Это партнерство позволило болельщикам впервые в Европе покупать билеты на матчи сборной Украины за криптовалюту, что стало удобным и современным способом поддержать команду. Кроме технологических инноваций, были реализованы программы помощи военным ветеранам, развитие инклюзивного футбола и всеукраинские проекты, направленные на единение футбольного сообщества вокруг поддержки сборной во время Чемпионата Европы по футболу.

Билеты на футбол по криптовалюте



WhiteBIT вместе со сборной первыми в Европе внедрили продажу билетов на футбольные матчи за криптовалюту. Уже более 6000 билетов на семь поединков было приобретено за цифровые активы. Сегодня около 8% всех билетов покупают за крипту, а специальная предпродажа только для владельцев криптоактивов позволяет выбрать лучшие места за несколько дней до официального старта продаж.

Социальная ответственность и благотворительность – сердце партнерства



Для WhiteBIT благотворительные взносы в рамках партнерства со сборной – возможность не только поддержать спорт, но и внести реальный вклад в восстановление и развитие Украины, помочь людям получить новые возможности и вдохновить сообщество на добрые дела. Это то, что объединяет цифровые технологии с человечностью и создает настоящие изменения жизни людей.

В марте 2024 г. криптобиржа поддержала инициативу «Сбор сборной для суперлюдей», предоставив 100 000 гривен на закупку спортивных протезов для военных ветеранов, помогая им вернуться к активной жизни. В апреле в рамках совместного благотворительного проекта GivingCharityPass WhiteBIT передали 5 миллионов гривен, из них 3,5 миллиона – в поддержку военных и 1,5 млн – на финансирование участия мужской сборной Украины по футболу среди игроков с ампутированными конечностями на Евро-2024 во Франции. Также в декабре 2024 года WhiteBIT вместе с ФК «Металлист 1925» приняли участие в Рождественском сборе сборной, направив 300 000 гривен на оборудование для спортивной реабилитации военных в Запорожье.

Привлечение болельщиков: лозунг на стадионе и геймификация



В феврале 2024 года WhiteBIT вместе со сборной Украины запустили уникальную инициативу, позволившую каждому болельщику стать голосом поддержки на знаковом матче сборной во Вроцлаве во время плей-офф Евро-2024. Этот шаг стал важным этапом в привлечении фанатов к активной поддержке команды.

Проект создал площадку, где голос каждого болельщика получил реальное признание, а атмосфера на стадионе наполнилась единством и эмоциональной поддержкой. Победителем стал лозунг: «Сине-желтые — это наш код, единая команда, единый народ!», а автор слогана не только увидела матч вживую, но и услышала, как весь стадион скандирует ее слова.

Одна нация, одна игра



Еще один масштабный проект под названием «Сборная24. Собери свою команду» также возник на пересечении спорта, технологий и криптовалюты. Впервые в истории украинского футбола тысячи фанатов не только следили за игрой, но активно влияли на поддержку сборной благодаря уникальной блокчейн-геймификации.

Коллекционные карты с изображениями любимых игроков стали настоящим феноменом! Они не просто продавались в крупнейшей розничной сети Украины, АТБ, — фанаты стояли в очередях с самого утра, чтобы приобрести желаемую карточку. Карточки даже перепродавались на OLX, создавалось множество Telegram-чатов для обмена, а тысячи людей публиковали ролики с охотой на нужную карту в соцсетях. Для многих это было больше, чем просто развлечение — это был настоящий восторг, напоминавший коллекционирование фишек, наклейок и подобных безделушек в детстве. К тому же у участников был шанс получить криптобонусы, а общий призовой фонд в 250 000 USDT мотивировал пользователей быть активными.

Сотрудничество WhiteBIT и сборной Украины по футболу — мощный пример того, как спорт и современные технологии могут взаимодействовать во благо страны, объединяя фанатов, поддерживая ветеранов и продвигая инновации. Это партнерство – не просто история успеха, а шаг в будущее, где криптовалюты и блокчейн открывают новые горизонты для развития спорта в Украине.