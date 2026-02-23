Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. WhiteBIT открывает криптодоступ к футболу
Сборная УКРАИНЫ
23 февраля 2026, 14:32 | Обновлено 23 февраля 2026, 14:40
137
0

WhiteBIT открывает криптодоступ к футболу

Эксклюзивная первоочередная продажа билетов на матчи сборной Украины в Валенсии

23 февраля 2026, 14:32 | Обновлено 23 февраля 2026, 14:40
137
0
WhiteBIT открывает криптодоступ к футболу

Титульный криптопартнер сборной Украины по футболу WhiteBIT традиционно объявил о запуске специальной предварительной продажи билетов за криптовалюту отдельно на матч Украина - Швеция, который состоится 26 марта, и матч Украина-Албания/Польша 31 марта в Валенсии (Испания). В течение первых 24 часов (с 23.02 12:15 до 24.02 12:15) билеты будут доступны исключительно за оплату в криптовалюте на платформах M-ticket или Ticketsbox через кошелек WhiteBIT.

Инициатива подчеркивает новую реальность спортивной индустрии: криптовалюты становятся повседневным инструментом оплаты, а футбол и блокчейн все чаще работают вместе. Для WhiteBIT это стратегический шаг титульного партнера, интегрирующий цифровые технологии в саму ДНК национальной сборной – от логотипа на тренировочной форме до развития целостной цифровой экосистемы для болельщиков. Если раньше цифровые активы ассоциировались только с трейдингом, то сегодня они становятся частью фан-культуры — от покупки атрибутики до доступа к уникальным эмоциям на стадионе.

Пресейл: те же билеты — больше возможностей


Пользователи WhiteBIT получают ранний доступ к билетам еще до начала общей продажи. Это означает возможность первыми выбрать лучшие места на стадионе – обычно исчезающие в первые минуты. Это особенно важно для украинских болельщиков в Испании, ведь WhiteBIT помогает «своим» чувствовать себя как дома даже за границей, формируя мощное украинское коммьюнити на трибунах Валенсии.

Оплата производится через Whitepay на сервисах M-ticket или Ticketsbox. Фактически болельщик покупает тот же билет, что и все остальные, но вместе с ним получает дополнительную ценность в пределах единой Digital Fan Zone:

  • Приоритетный выбор мест в первые 24 часа;
  • Кешбек 20,26% для первых 1000 покупателей, приобретающих билеты по USD₮ (до 20,26 USD₮ на одного пользователя);
  • Цифровые бонусы и возможность апгрейда билета.

Больше поддержки – больше призов


Главная особенность кампании — больше возможностей и приятного опыта, используя современные платежные решения для фанатов сборной.


Самые преданные фаны получают больше: покупка абонемента сразу на два матча за USD₮ из своего кошелька WhiteBIT увеличивает количество возможных бонусов:

  • кэшбек на билеты 50% в USD₮;
  • фирменные мерчбоксы болельщика.


Как присоединиться?


Чтобы принять участие в предварительной продаже, необходимо:

  1. Пройти верификацию личности (KYC) на бирже WhiteBIT;
  2. Перейти на платформу M-ticket или Ticketsbox, выбрать билет или абонемент.
  3. При оформлении заказа в чекате выбрать способ оплаты Whitepay (платежное решение WhiteBIT)
  4. Оплатить покупку в USD₮ из своего кошелька WhiteBIT.

WhiteBIT продолжает развивать формат взаимодействия между спортом и цифровыми финансами, в котором криптовалюта не просто способ оплаты, а инструмент доступа к уникальным возможностям. Болезнь становится выгоднее, а опыт глубже: от кэшбека на билеты до брендированного мерча болельщика.

WhiteBIT — крупнейшая европейская криптобиржа по трафику, входит в W Group и является одной из самых известных в мире продуктовых ИТ-компаний, имеющих украинские корни. Основана в 2018 году и является ассоциированным членом Союза технологического бизнеса Diia.City United. W Group насчитывает более 35 миллионов клиентов из 150 стран и внедряет передовые Web3 решения для бизнеса, благотворительности и государственных инициатив. Компания является партнером Национальной сборной команды Украины по футболу, Visa, FACEIT, lifecel, футбольного клуба «Ювентус», а также Женской сборной по теннису.

По теме:
УАФ объявила о старте продажи билетов на сверхважные матчи сборной Украины
Ребров нашел замену Довбику в сборной Украины. Это будет дебют
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины показала свою красоту
сборная Украины по футболу WhiteBIT
Виталий Петровский
Виталий Петровский Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Огненный хоккей. Сборные Канады и США сыграли за золото Олимпиады
Хоккей | 22 февраля 2026, 18:05 22
Огненный хоккей. Сборные Канады и США сыграли за золото Олимпиады
Огненный хоккей. Сборные Канады и США сыграли за золото Олимпиады

Сборная США выиграла у Канады в овертайме

«Это коварное преступление». Игорь Суркис выступил с официальным заявлением
Футбол | 23 февраля 2026, 07:38 0
«Это коварное преступление». Игорь Суркис выступил с официальным заявлением
«Это коварное преступление». Игорь Суркис выступил с официальным заявлением

Президент клуба – о смерти полицейской Виктории Шпильки

Элина СВИТОЛИНА: «Он вписал себя в историю позора мирового спорта»
Олимпийские игры | 23.02.2026, 08:09
Элина СВИТОЛИНА: «Он вписал себя в историю позора мирового спорта»
Элина СВИТОЛИНА: «Он вписал себя в историю позора мирового спорта»
Йожеф САБО: «Он у нас в стране главный в футболе. Кому это вообще нужно?»
Футбол | 23.02.2026, 08:02
Йожеф САБО: «Он у нас в стране главный в футболе. Кому это вообще нужно?»
Йожеф САБО: «Он у нас в стране главный в футболе. Кому это вообще нужно?»
Туран проведет разговор с Дарио Срной о будущем футболиста Шахтера
Футбол | 23.02.2026, 13:51
Туран проведет разговор с Дарио Срной о будущем футболиста Шахтера
Туран проведет разговор с Дарио Срной о будущем футболиста Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жирона ведет переговоры с украинским футболистом. Что известно?
Жирона ведет переговоры с украинским футболистом. Что известно?
22.02.2026, 09:55 18
Футбол
ВИДЕО. Наш Месси! Украинец забил первый гол в чемпионате Англии
ВИДЕО. Наш Месси! Украинец забил первый гол в чемпионате Англии
21.02.2026, 21:48 4
Футбол
Украла лыжи. Россиянку дисквалифицировали на Олимпиаде
Украла лыжи. Россиянку дисквалифицировали на Олимпиаде
22.02.2026, 19:51 18
Олимпийские игры
Умер известный украинский футболист, забивший множество голов
Умер известный украинский футболист, забивший множество голов
23.02.2026, 05:54
Футбол
В Динамо вернулся игрок, с которым клуб был непобедим при Шовковском
В Динамо вернулся игрок, с которым клуб был непобедим при Шовковском
22.02.2026, 09:13 7
Футбол
Элина Свитолина – Джессика Пегула. Прогноз, анонс на финал WTA 1000 в Дубае
Элина Свитолина – Джессика Пегула. Прогноз, анонс на финал WTA 1000 в Дубае
21.02.2026, 16:00 11
Теннис
Футболист сборной Украины поссорился с Игорем Костюком и получил наказание
Футболист сборной Украины поссорился с Игорем Костюком и получил наказание
22.02.2026, 08:48
Футбол
Свитолина уступила Пегуле в финале турнира в Дубае, не сумев выиграть титул
Свитолина уступила Пегуле в финале турнира в Дубае, не сумев выиграть титул
21.02.2026, 18:26 36
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем