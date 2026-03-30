Перша криптотрибуна підтримки у Валенсії

ВАЛЕНСІЯ, Іспанія — 26 березня 2026 року — Стадіон Estadio Ciutat de València 26 березня став епіцентром української енергії в Іспанії. Поки Збірна боролася за результат на полі, WhiteBIT, титульний криптопартнер команди, додала до класичного футбольного вболівання сучасні цифрові можливості.

Перша криптотрибуна підтримки: голос команди

Цього разу підтримка була максимально злагодженою. Перша в історії криптотрибуна підтримки стала центром тяжіння на стадіоні: тут зібралися найактивніші вболівальники, інфлюєнсери та лідери криптоспільноти, які задавали ритм усьому стадіону. Багатоголосся патріотичних кричалок та гасел, що прокочувалися секторами, об’єднало тисячі людей у єдиному пориві. Головна цінність такої ініціативи — показати, що цифрова спільнота є реальною силою в офлайні, яка здатна створювати новий досвід вболівання та підтримувати команду на міжнародному рівні.

З трибуни — на газон: 1000 EURR за влучність

Поки Збірна готувалася до вирішального другого тайму в роздягальні, увага стадіону залишалася прикута до подій на полі. Троє вболівальників, чиї коментарі підтримки в Instagram під хештегом #cryptotribune2026 зібрали найбільше вподобань, отримали шанс, про який мріє кожен фанат — вийти на газон та пробити по воротах перед тисячами глядачів. У межах акції «Забий гол» вони виконували удари з дистанції 45 метрів. За точність та витримку переможець Микола з міста Канів отримав чек на 1000 EURR (еквівалент 1000 EUR).

Реальна криптоекономіка: швидкість та кешбек

Найбільший практичний інтерес серед вболівальників викликала інтеграція криптокартки WhiteBIT Nova*. Компанія на ділі продемонструвала зручність цифрових платежів: розраховуючись карткою на барах стадіону та фан-зони, користувачі миттєво отримували кешбек 50% на всі замовлення. Це зробило використання криптовалютних інструментів максимально вигідним безпосередньо «в моменті», перетворюючи цифрову перевагу на реальну економію для кожного фана.

Фан-зона: енергія до стартового свистка

Передматчева локація під гаслом «Вболівай на крипто фан-зоні, отримуй більше з WhiteBIT!» стала головною точкою збору українців та іноземних фанів. Тут вболівальники змагалися у силі удару на локації Prime Kick (рекорд дня — 106 км/год) та відпрацьовували точність у зоні Strategy Shot, виграючи квитки на наступні матч та фірмовий мерч. Доповнювала атмосферу зона патріотичного аквагриму, де тисячі фанів поєднували національні кольори із символікою бренду, підкреслюючи єдність криптоспільноти та футбольного руху.

"Ми прагнемо інтегрувати криптовалютні рішення у повсякденне життя, роблячи досвід вболівальників більш технологічним та вигідним. Криптотрибуна та фан-зона у Валенсії — це приклад того, як цифрові активи надають цілком реальні переваги в офлайні, об’єднуючи тисячі людей навколо спільної пристрасті до футболу," — зазначив Володимир Носов, засновник та президент W Group, до якої входить криптобіржа WhiteBIT.

Матч у Валенсії довів: коли спорт отримує технологічну підтримку такого рівня, головний бонус отримує вболівальник — через емоції, комфорт та реальні привілеї.

*доступно виключно для резидентів ЄС

