Впервые за пять лет дома. WhiteBIT организует Q&A с игроками сборной

Национальная сборная впервые с начала полномасштабного вторжения собирается на тренировочный сбор на дому, во Львове. Титульный криптопартнер Сборной, криптобиржа WhiteBIT, приурочила к этому событию открытую Q&A-сессию с игроками и дает каждому болельщику шанс задать команде вопросы напрямую.

Первое собрание дома

Пять лет без собрания на родине. Тренировка на чужих базах, матчи за границей — такова реальность сборной с начала вторжения. Это собрание во Львове стало первым возвращением команды домой за все это время. И совпали с новым назначением: главным тренером стал Андреа Мальдера — первый иностранец во главе сборной, который в течение пяти лет был ассистентом Андрея Шевченко в статусе тренера и знает команду изнутри.

Три года рядом с командой

WhiteBIT строит вокруг сборной полноценную цифровую фан-экосистему, где блокчейн-технологии становятся инструментом реального взаимодействия между командой и болельщиками — а не просто способом оплаты.

Партнерство началось в 2023 году и с каждым сезоном становилось глубже. Первыми в Европе WhiteBIT и сборная ввели продажу билетов на футбольные матчи за криптовалюту. Сегодня около 10% всех билетов покупают за крипту, а специальная предпродажа только для владельцев криптоактивов позволяет выбрать лучшие места за несколько дней до официального старта продаж.

В августе 2025 года WhiteBIT запустил Digital Fanzone сборной украины по футболу — постоянную цифровую площадку, где болельщики из любой точки мира могут покупать билеты за крипту, участвовать в розыгрышах мерча и крипт и получать доступ к эксклюзивным активностям. В январе 2026-го компания повысила статус до титульного криптопартнера – логотип WhiteBIT появился на тренировочной форме сборной. А уже в марте 2026 года на решающем матче в Валенсии компания создала первую в мире Криптотрибуну — отдельное пространство на стадионе «Эстадио Сьютат де Валенсия», где национальные цвета встретились с Web3-технологиями. Активация охватила более 2,9 млн. контактов.

Поэтому Q&A-сессия во время первого собрания на дому - еще одна акция поддержки и единения для сборной и болельщиков.

«Современный спорт – это уже не только стадион и трансляция. Это цифровое сообщество, где фанаты взаимодействуют с командой в новых форматах. Мы в WhiteBIT убеждены: блокчейн и Web3-технологии способны кардинально изменить модель отношений между спортсменами и болельщиками – сделать их более сильными, более близкими, настоящими. Каждый болельщик, где бы он ни находился, должен чувствовать себя частью команды», – Владимир Носов, CEO WhiteBIT.

Как принять участие

Вопросы принимаются с 29 мая с 13:00 до 1 июня 14:00 по киевскому времени исключительно через лендинг Fan Zone WhiteBIT. Для участия нужно оставить email и вопросы.

Среди всех участников разыграют 9 призов: подписанное выездное джерси сборной, подписанная тренировочная форма с логотипом WhiteBIT, выездное джерси Ukraine 26 Authentic, WB T-shirt, два подписанных Notebook WhiteBIT и две чашки УАФ.

Отдельный приз – для самых внимательных зрителей. Во время эфира, который стартует 2 июня 2026 в 14:00 по киевскому времени, прозвучит кодовое слово. После завершения трансляции у вас будет время до 2 июня 2026, 20:00 по киевскому времени, чтобы заполнить специальную форму, указав свой ник на WhiteBIT и услышанное слово. Те, кто сделают это первым, получат WB T-shirt с подписями игроков сборной.

WhiteBIT — крупнейшая европейская криптобиржа по трафику, входит в W Group и является одной из самых известных в мире продуктовых ИТ-компаний, имеющих украинские корни. Основана в 2018 году и является ассоциированным членом Союза технологического бизнеса Diia.City United. W Group насчитывает более 35 миллионов клиентов из 150 стран и внедряет передовые Web3 решения для бизнеса, благотворительности и государственных инициатив. Компания является партнером Visa, FACEIT, lifecel, Киево-Могилянской академии, футбольных клубов «Барселона» и «Ювентус», Национальной сборной команды Украины по футболу и Женской сборной по теннису.