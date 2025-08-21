Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Этого никто не ожидал». Йожеф Сабо назвал главную проблему Динамо
Лига Европы
21 августа 2025, 07:31
1

«Этого никто не ожидал». Йожеф Сабо назвал главную проблему Динамо

Известный тренер поделился мнением накануне матча чемпионов Украины в Лиге Европы

«Этого никто не ожидал». Йожеф Сабо назвал главную проблему Динамо
ФК Динамо Киев. Йожеф Сабо

21 августа состоится первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся «Маккаби» Тель-Авив и киевское «Динамо».

Команды сыграют на стадионе «TSC Arena» в сербском городе Бачка-Топола. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени. Известный украинский тренер Йожеф Сабо прокомментировал результаты «бело-синих» в еврокубках и назвал главную проблему команды – специалист считает, что в клубе слишком низкий уровень игроков:

– Йожеф Йожефович, каковы ваши ожидания от матча «Маккаби» – «Динамо»?

– Учитывая то, как «Динамо» выступает в еврокубках, ничего хорошего я не жду. Конечно, я болею за команду, но, к сожалению, киевляне сегодня не показывают ту игру, которую от них ждут болельщики. От «Динамо» сегодня осталась только вывеска.

– Будет ли считаться провалом, если мы не сможем пройти Маккаби, или это просто наш уровень на сегодняшний день?

– Провал уже произошел, когда мы проиграли «Пафосу». Этого никто не ожидал. Одно дело, если проиграть случайно, но «Динамо» вылетело без шансов. Могли и больше пропустить. Мне даже страшно смотреть на то, как играют сегодня футболисты «бело-синих». Сплошной брак, нет скорости! Это не футбол.

– Кто виноват в этом? Это такой слабый уровень футболистов или просчет тренерского штаба при подготовке к сезону?

– Во-первых – это слабый уровень футболистов. Да, возможно, у Шовковского нет того тренерского опыта, чтобы правильно готовить команду, но у него и нет игроков высокого уровня. Все футболисты киевлян – это не уровень «Динамо». У команды совсем нет движения, – уверен Сабо.

Николай Титюк Источник: Украинский футбол
