ФОТО. Сексуальная футбольная журналистка показала все. Огонь
Дилетта Леотта снова впечатлила футбольных фанатов
Сексуальная итальянская телеведущая Дилетта Леотта снова взорвала соцсети.
Журналистка DAZN, которая работает на матчах Серии А, поделилась фото в прозрачном кружевном боди, которое подчеркивает ее формы.
Образ получился максимально смелым и провокационным.
Комментарии взорвались комплиментами и восхищением ее сексуальностью.
Красавица в очередной раз доказала, что умеет покорять сердца.
