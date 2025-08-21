Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Сексуальная футбольная журналистка показала все. Огонь
21 августа 2025, 00:34
ФОТО. Сексуальная футбольная журналистка показала все. Огонь

Дилетта Леотта снова впечатлила футбольных фанатов

ФОТО. Сексуальная футбольная журналистка показала все. Огонь
Instagram. Дилетта Леотта

Сексуальная итальянская телеведущая Дилетта Леотта снова взорвала соцсети.

Журналистка DAZN, которая работает на матчах Серии А, поделилась фото в прозрачном кружевном боди, которое подчеркивает ее формы.

Образ получился максимально смелым и провокационным.

Комментарии взорвались комплиментами и восхищением ее сексуальностью.

Красавица в очередной раз доказала, что умеет покорять сердца.

