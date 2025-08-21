ФОТО. Сексуальная футбольная журналистка показала все. Огонь

Сексуальная итальянская телеведущая Дилетта Леотта снова взорвала соцсети.

Журналистка DAZN, которая работает на матчах Серии А, поделилась фото в прозрачном кружевном боди, которое подчеркивает ее формы.

Образ получился максимально смелым и провокационным.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Комментарии взорвались комплиментами и восхищением ее сексуальностью.

Красавица в очередной раз доказала, что умеет покорять сердца.