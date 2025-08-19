Франция19 августа 2025, 23:26 |
970
0
ОФИЦИАЛЬНО. Опытный голкипер сборной Германии вернулся в Париж
Кевин Трапп, когда-то игравший за ПСЖ, стал игроком ФК «Парижа»
19 августа 2025, 23:26 |
970
0
35-летний экс-вратарь ПСЖ Кевин Трапп вернулся в столицу Франции, но будет играть за ФК «Париж».
Игрок официально был презентован на сайте клуба.
Немецкий вратарь успешно прошел медосмотр и подписал контракт до 2028 года.
Последним клубом Кевина был «Айнтрахт», согласившийся отпустить опытного голкипера за 1 миллион евро.
Трапп выступал за ПСЖ с 2015 по 2019 год. Всего провел в составе парижан 91 матч и пропустил 61 мяч.
Также Кевин Трапп играл за «Кайзерслаутен» и 9 раз выходил в составе сборной Германии.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Другие виды | 19 августа 2025, 19:01 10
Украинская спортсмена отказывается признавать свою вину по допинг-делу
Футбол | 19 августа 2025, 08:26 3
Против «Осасуны» сыграет Тибо Куртуа
Футбол | 19.08.2025, 23:59
Футбол | 19.08.2025, 00:53
Футбол | 19.08.2025, 06:23
Комментарии 0
Популярные новости
18.08.2025, 06:23 22
18.08.2025, 01:50
18.08.2025, 07:53 3
19.08.2025, 07:51 86
18.08.2025, 08:53 19
19.08.2025, 18:40 35
18.08.2025, 09:34 1
18.08.2025, 07:11 2