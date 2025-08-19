ОФИЦИАЛЬНО. Опытный голкипер сборной Германии вернулся в Париж

35-летний экс-вратарь ПСЖ Кевин Трапп вернулся в столицу Франции, но будет играть за ФК «Париж».

Игрок официально был презентован на сайте клуба.

Немецкий вратарь успешно прошел медосмотр и подписал контракт до 2028 года.

Последним клубом Кевина был «Айнтрахт», согласившийся отпустить опытного голкипера за 1 миллион евро.

Трапп выступал за ПСЖ с 2015 по 2019 год. Всего провел в составе парижан 91 матч и пропустил 61 мяч.

Также Кевин Трапп играл за «Кайзерслаутен» и 9 раз выходил в составе сборной Германии.