  4. Аналог ДЮФЛУ? Динамо, Шахтер и еще 4 клуба сыграют в новом турнире
Молодежные турниры
18 августа 2025, 13:12 | Обновлено 18 августа 2025, 13:27
Аналог ДЮФЛУ? Динамо, Шахтер и еще 4 клуба сыграют в новом турнире

ЛНЗ создал турнир Elite Cup, где сыграют детско-юношеские команды представителей УПЛ

Instagram.

Сезон в Украине официально стартовал – начались соревнования в Украинской Премьер-лиге и ПФЛ. В скором времени начнется и Детско-юношеская футбольная лига Украины, где сыграют сильнейшие коллективы Украины. Pro-лиги (высший дивизион ДЮФЛУ) будет насчитывать 12 команд.

Пресс-служба черкасского ЛНЗ объявила о проведении нового турнира Elite Cup, где ряд сильнейших клубов Украины подготовится к официальному старту сезона ДЮФЛУ.

Отмечается, что инициатором создания такого турнира является генеральный директор «фиолетовых» Василий Каюк, который в интервью Sport.ua публично критиковал руководство ДЮФЛУ после завершения прошлого сезона.

«Мир принадлежит молодежи», – лаконично говорится в сообщении.

За трофей турнира будут соревноваться шесть команд: киевское Динамо, донецкий Шахтер, львовский Рух, черкасский ЛНЗ, УФК-Кривбасс из Кривого Рога и львовские Карпаты. Соревнования запланированы в возрастных категориях U-16 и U-14. Этот турнир проводится уже во второй раз. В феврале этого года победили футболисты киевского Динамо (U-16)

В прошлом сезоне ДЮФЛ киевское «Динамо» почти не оставило шансов своим соперникам, завоевав «золото» трех возрастных категорий ДЮФЛУ (U-14, U-15 и U-17). В категории U-16 победу одержали представители львовского Руха.

Идеи создания новых турниров неоднократно раздаются от функционеров разных клубов УПЛ. Президент Ингульца Александр Поворознюк предложил реформировать УПЛ, оставив всего 8 команд, а президент Вереса Иван Надеин выражал желание провести реформу розыгрышей Кубка Украины

Олег Вахоцкий
