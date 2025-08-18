Калюжный назвал неожиданную причину, по которой покинул Александрию

Игрок «Металлиста 1925» Иван Калюжный назвал момент, из-за которого окончательно решил покинуть «Александрию» по окончании сезона 2024/25.

«Я всегда старался быть благодарным людям – когда со мной хорошо, то и я тоже. У меня были хорошие отношения с президентом. Но однажды случилась ситуация – рядом с моей машиной взорвалась ракета, мне после этого из руководства никто не перезвонил. Этот жест мог бы кардинально все изменить.

Мою машину просто разнесло. В ней были все мои сбережения и документы», – рассказал Калюжный.

Ранее Бартулович отреагировал на слухи об уходе Калюжного из «Металлиста 1925».