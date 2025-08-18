Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Калюжный назвал неожиданную причину, по которой покинул Александрию
Украина. Премьер лига
18 августа 2025, 21:46 | Обновлено 18 августа 2025, 21:51
734
1

Калюжный назвал неожиданную причину, по которой покинул Александрию

Игроку сборной Украины не понравилось отношение клуба

18 августа 2025, 21:46 | Обновлено 18 августа 2025, 21:51
734
1
Калюжный назвал неожиданную причину, по которой покинул Александрию
ФК Металлист 1925. Иван Калюжный

Игрок «Металлиста 1925» Иван Калюжный назвал момент, из-за которого окончательно решил покинуть «Александрию» по окончании сезона 2024/25.

«Я всегда старался быть благодарным людям – когда со мной хорошо, то и я тоже. У меня были хорошие отношения с президентом. Но однажды случилась ситуация – рядом с моей машиной взорвалась ракета, мне после этого из руководства никто не перезвонил. Этот жест мог бы кардинально все изменить.

Мою машину просто разнесло. В ней были все мои сбережения и документы», – рассказал Калюжный.

Ранее Бартулович отреагировал на слухи об уходе Калюжного из «Металлиста 1925».

По теме:
Виктор СКРИПНИК: «Проиграли игру в первые 15 минут»
Лидер львовских Карпат вызван в национальную сборную
Эффектное завершение тура. Кривбасс в Киеве обыграл Зарю
Иван Калюжный Металлист 1925 Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олейник Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где Миколенко? Стали известны стартовые составы на матч Лидса и Эвертона
Футбол | 18 августа 2025, 21:27 0
Где Миколенко? Стали известны стартовые составы на матч Лидса и Эвертона
Где Миколенко? Стали известны стартовые составы на матч Лидса и Эвертона

18 августа в 22:00 состоится матч 1-го тура Английской Премьер-лиги

Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
Футбол | 18 августа 2025, 03:22 2
Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина

Илье придется конкурировать с Маркиньосом

Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
Теннис | 18.08.2025, 07:11
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
«Высокие ставки». Свитолина поддержала Зеленского перед встречей с Трампом
Теннис | 18.08.2025, 18:14
«Высокие ставки». Свитолина поддержала Зеленского перед встречей с Трампом
«Высокие ставки». Свитолина поддержала Зеленского перед встречей с Трампом
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
Футбол | 18.08.2025, 08:53
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MaximusOne
Ти навіщо всі заощадження в машині возиш ?
Ответить
+1
Популярные новости
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
17.08.2025, 10:14 13
Футбол
Склоним головы. 2 года назад погиб игрок, за плечами которого 91 матч в УПЛ
Склоним головы. 2 года назад погиб игрок, за плечами которого 91 матч в УПЛ
17.08.2025, 09:00 4
Война
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
17.08.2025, 09:20 2
Бокс
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
18.08.2025, 07:19 8
Бокс
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
17.08.2025, 23:43 43
Футбол
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
16.08.2025, 19:38 13
Футбол
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
16.08.2025, 16:51 5
Футбол
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
17.08.2025, 21:50
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем