Франция
21 августа 2025, 05:31
0

Забарный сообщил, как руководство Борнмута отреагировало на трансфер в ПСЖ

Украинец стал игроком французского гранада

Забарный сообщил, как руководство Борнмута отреагировало на трансфер в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Сага с трансфером украинского защитника Ильи Забарного подошла к концу.

Победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» официально объявил о переходе Забарного из английского «Борнмута».

Забарный рассказал, как в английском клубе отнеслись к его трансферу.

«Когда я был в Англии, то чувствовал, что люди из «Борнмута» хотят, чтобы я переехал. «ПСЖ» – это лучший клуб. Для моего будущего этот трансфер – лучшее, что могло быть. Я буду отдавать себя полностью на поле», — сказал Забарный.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее стала известна зарплата Забарного в «ПСЖ».

Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный Борнмут
Дмитрий Олейник Источник: ParisTeam

