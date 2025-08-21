Забарный сообщил, как руководство Борнмута отреагировало на трансфер в ПСЖ
Украинец стал игроком французского гранада
Сага с трансфером украинского защитника Ильи Забарного подошла к концу.
Победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» официально объявил о переходе Забарного из английского «Борнмута».
Забарный рассказал, как в английском клубе отнеслись к его трансферу.
«Когда я был в Англии, то чувствовал, что люди из «Борнмута» хотят, чтобы я переехал. «ПСЖ» – это лучший клуб. Для моего будущего этот трансфер – лучшее, что могло быть. Я буду отдавать себя полностью на поле», — сказал Забарный.
В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее стала известна зарплата Забарного в «ПСЖ».
