Василий БАРАНОВ: «Нужно было играть спокойнее»

Украинский тренер «Кудровки» Василий Баранов прокомментировал матч третьего тура Украинской Премьер-лиги, в котором его подопечные со счетом 3:1 одолели «Полтаву»:

«Во-первых, я бы хотел поблагодарить наших болельщиков, за то что нас поддерживали, за этом им большая благодарность. Мы слышали эту поддержку, всегда приятно когда много болельщиков, они тебя поддерживают и гонят вперед, в атаку. Что касается подготовки, то конечно мы понимали, что они нас знают, мы их знаем, в какой футбол две команды играют. Что касается того, что получилось и не получилось, то мы настраивали парней на первые минуты, на то, что будет агрессивная игра от команды «Полтавы» и на то, что нужно агрессивно начать, мы сразу заработали пенальти, реализовали его. Следующие минут 15-20 нужно было играть спокойнее, мы играли вертикально, пытались доставлять мяч в зоны, где есть свободное пространство у «Полтавы» за спиной, на это указывали, и парни пытались туда доставлять мяч, мы теряли вторые мячи, нужно было играть спокойнее.

Второй тайм очень хорошо, быстрый гол, пенальти заработали, это помогло, уверенности добавило, но я в перерыве тоже говорил о том, что счет 2:0 – самый сложный. Если мы пропустим, это будет паника. Выдержали, забили гол, были еще шансы. Команда соперника играла до конца и нам надо более уверенно играть в концовках, доигрывать на ноль в обороне.

