«Каждый день работаем». Винисиус Тобиас – про матч с Вересом

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
17 августа 2025, 23:57 | Обновлено 18 августа 2025, 00:19
Бразильский защитник прокомментировал матч третьего тура УПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Тобиас

Бразильский защитник донецкого «Шахтера» Винисиус Тобиас прокомментировал матч с «Вересом», в котором «горняки» добыли победу со счетом 2:0:

– Во втором тайме ты выше на замену. Ощущал ли, что сразу отличишься забитым мячом?

– Я считаю, что ощущение того, что ты можешь забить гол, всегда должно быть. Мы должны выходить на поле с целью сделать все как можно лучше, что это для нас фокус – выйти на поле не только для того, что бы забить, а и что бы помочь команде. Спасибо Богу, что я имел честь забить, я очень счастлив из-за этого.

– Этот гол стал для тебя дебютным в составе «Шахтера». Что это значит для тебя?

– Я считаю, что это будет первый из множества голов, ибо мы каждый день работаем, что бы иметь такое чувство и такую возможность забить гол. Поскольку это мой первый гол за «Шахтер», я очень рад что забил, что смог помочь команде. Я думаю, что этот гол запомнится в моей карьере, ибо он первый. Я очень счастлив из-за этого.

– Особенным образом ты отпраздновал этот гол. Поделись эмоциями.

– Я думаю, что это празднование уже все понимают. Я стану отцом, хвала Богу. Да, я очень рад тому, что моя жена беременна. Теперь в семье появится еще один игрок. Поэтому я не мог не посвятить этот гол ей. Не только ее. а и ребенку в ее животе. Этот гол – облегчение, отличное ощущение. Посвятить его им – самое главное сейчас.

Ранее Арда Туран прокомментировал матч с «Вересом».

По теме:
Ефим КОНОПЛЯ: «Игра была полностью под нашим контролем»
РОТАНЬ: «Такой уровень судейства. Я не знаю, как они смотрят футбол, VAR»
Василий БАРАНОВ: «Нужно было играть спокойнее»
видео чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Шахтер Винисиус Тобиас
