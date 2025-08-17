«Каждый день работаем». Винисиус Тобиас – про матч с Вересом

Бразильский защитник донецкого «Шахтера» Винисиус Тобиас прокомментировал матч с «Вересом», в котором «горняки» добыли победу со счетом 2:0:

– Во втором тайме ты выше на замену. Ощущал ли, что сразу отличишься забитым мячом?

– Я считаю, что ощущение того, что ты можешь забить гол, всегда должно быть. Мы должны выходить на поле с целью сделать все как можно лучше, что это для нас фокус – выйти на поле не только для того, что бы забить, а и что бы помочь команде. Спасибо Богу, что я имел честь забить, я очень счастлив из-за этого.

– Этот гол стал для тебя дебютным в составе «Шахтера». Что это значит для тебя?

– Я считаю, что это будет первый из множества голов, ибо мы каждый день работаем, что бы иметь такое чувство и такую возможность забить гол. Поскольку это мой первый гол за «Шахтер», я очень рад что забил, что смог помочь команде. Я думаю, что этот гол запомнится в моей карьере, ибо он первый. Я очень счастлив из-за этого.

– Особенным образом ты отпраздновал этот гол. Поделись эмоциями.

– Я думаю, что это празднование уже все понимают. Я стану отцом, хвала Богу. Да, я очень рад тому, что моя жена беременна. Теперь в семье появится еще один игрок. Поэтому я не мог не посвятить этот гол ей. Не только ее. а и ребенку в ее животе. Этот гол – облегчение, отличное ощущение. Посвятить его им – самое главное сейчас.

Ранее Арда Туран прокомментировал матч с «Вересом».