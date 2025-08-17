ОФИЦИАЛЬНО. Одноклубник Сидорчука перебрался в Серию А за 10 млн евро

22-летний хорватский форвард «Вестерло» Матия Фриган стал игроком итальянской «Пармы».

Об этом сообщили на официальном сайте итальянского клуба.

За Фригана «Парма» отдала «Вестерло» 10 миллионов евро.

В прошлом сезоне Фриган сыграл за бельгийский клуб 41 матч и забил 14 мячей. В этом сезоне уже успел отыграть три игры и отличиться одним забитым голом.

За «Вестерло» выступает украинский полузащитник Сергей Сидорчук.

Контракт Фригана с "Пармой" рассчитан до лета 2030 года.