ОФИЦИАЛЬНО. Одноклубник Сидорчука перебрался в Серию А за 10 млн евро
Матия Фриган стал игроком итальянской «Пармы»
22-летний хорватский форвард «Вестерло» Матия Фриган стал игроком итальянской «Пармы».
Об этом сообщили на официальном сайте итальянского клуба.
За Фригана «Парма» отдала «Вестерло» 10 миллионов евро.
В прошлом сезоне Фриган сыграл за бельгийский клуб 41 матч и забил 14 мячей. В этом сезоне уже успел отыграть три игры и отличиться одним забитым голом.
За «Вестерло» выступает украинский полузащитник Сергей Сидорчук.
Контракт Фригана с "Пармой" рассчитан до лета 2030 года.
