Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Одноклубник Сидорчука перебрался в Серию А за 10 млн евро
Италия
17 августа 2025, 18:35 | Обновлено 17 августа 2025, 18:36
Матия Фриган стал игроком итальянской «Пармы»

parmacalcio1913

22-летний хорватский форвард «Вестерло» Матия Фриган стал игроком итальянской «Пармы».

Об этом сообщили на официальном сайте итальянского клуба.

За Фригана «Парма» отдала «Вестерло» 10 миллионов евро.

В прошлом сезоне Фриган сыграл за бельгийский клуб 41 матч и забил 14 мячей. В этом сезоне уже успел отыграть три игры и отличиться одним забитым голом.

За «Вестерло» выступает украинский полузащитник Сергей Сидорчук.

Контракт Фригана с "Пармой" рассчитан до лета 2030 года.

По теме:
ВИДЕО. Как играет ивуарийский форвард, за которым охотится Заря
Хави Симонс выбрал в клуб, в котором планирует продолжить карьеру
Ман Юнайтед готовит громкий трансфер. Дьяволы хотят вернуть легенду
Сергей Сидорчук Парма Вестерло трансферы трансферы Серии A
Александр Сильченко Источник: ФК Парма
Комментарии 0
