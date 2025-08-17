Ман Юнайтед готовит громкий трансфер. Дьяволы хотят вернуть легенду
Давид Де Хеа может снова оказаться в Англии
Представители английского клуба «Манчестер Юнайтед» активно работают над возвращением испанского вратаря «Фиорентины» Давида Де Хеа.
По информации издания The Sun, «дьяволы» могут воспользоваться опцией в контракте игрока, чтобы вернуть известного испанца в свой состав.
С лета 2024 года Давид защищает цвета «Фиорентины». За это время вратарь провёл 42 матча и 11 раз сохранил свои ворота «сухими».
По окончании сезона 2024/25 голкипер подписал новый контракт с «фиалками», рассчитанный до лета 2028 года.
Напомним, что с 2011 по 2023 годы Давид выступал в составе «Манчестер Юнайтед». На счету испанца 545 матчей вместе с «дьяволами» и восемь выигранных трофеев.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Сиреневые» – не «фиолетовые», но в качестве разминки сгодятся
«Рома» провела последний контрольный матч перед стартом чемпионата