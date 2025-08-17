Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
17 августа 2025, 15:48 | Обновлено 17 августа 2025, 15:59
Ман Юнайтед готовит громкий трансфер. Дьяволы хотят вернуть легенду

Давид Де Хеа может снова оказаться в Англии

Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Де Хеа

Представители английского клуба «Манчестер Юнайтед» активно работают над возвращением испанского вратаря «Фиорентины» Давида Де Хеа.

По информации издания The Sun, «дьяволы» могут воспользоваться опцией в контракте игрока, чтобы вернуть известного испанца в свой состав.

С лета 2024 года Давид защищает цвета «Фиорентины». За это время вратарь провёл 42 матча и 11 раз сохранил свои ворота «сухими».

По окончании сезона 2024/25 голкипер подписал новый контракт с «фиалками», рассчитанный до лета 2028 года.

Напомним, что с 2011 по 2023 годы Давид выступал в составе «Манчестер Юнайтед». На счету испанца 545 матчей вместе с «дьяволами» и восемь выигранных трофеев.

Андрей Витренко Источник: The Sun
