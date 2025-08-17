Ман Юнайтед готовит громкий трансфер. Дьяволы хотят вернуть легенду

Представители английского клуба «Манчестер Юнайтед» активно работают над возвращением испанского вратаря «Фиорентины» Давида Де Хеа.

По информации издания The Sun, «дьяволы» могут воспользоваться опцией в контракте игрока, чтобы вернуть известного испанца в свой состав.

С лета 2024 года Давид защищает цвета «Фиорентины». За это время вратарь провёл 42 матча и 11 раз сохранил свои ворота «сухими».

По окончании сезона 2024/25 голкипер подписал новый контракт с «фиалками», рассчитанный до лета 2028 года.

Напомним, что с 2011 по 2023 годы Давид выступал в составе «Манчестер Юнайтед». На счету испанца 545 матчей вместе с «дьяволами» и восемь выигранных трофеев.