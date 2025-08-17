Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Шахтер U-19 разгромил сверстников из Вереса, отгрузив 5 мячей
Молодежные турниры
17 августа 2025, 03:41 | Обновлено 17 августа 2025, 04:47
8
0

Подопечные Алексея Белика успешно провели матч в Ровно

ФК Шахтер

В третьем туре чемпионата Украины U-19 юношеская команда «Шахтера» в Ровно встречалась со сверстниками из «Вереса».

Тренерский штаб «Шахтера» U-19 по сравнению с предыдущим матчем чемпионата провел широкую ротацию состава. Стартовый состав: в воротах – Баглай, на флангах обороны – Решетников и Калюжный, в центре защиты – Онищук и Милокост, в полузащите действовали Бундаш, Балакай и Середа, на флангах нападения расположились Дериконь и Ломага, на острие атаки – Канте.

Встреча началась с борьбы в центральной части поля, в результате которой повреждение получил Онищук, которого вынужденно заменил Костюк. «Горняки» постепенно завладели территориальным преимуществом и начали искать пути к владениям Сагана, сумели найти прорехи в обороне хозяев и открыли счет на 14-й минуте. Канте, освободившись из-под опеки, нашел свободное пространство в штрафной площадке соперника и отдал точную передачу на дальнюю штангу, где Дериконь одним касанием переиграл голкипера.

Ровенчане ответили опасным моментом после розыгрыша углового, когда Саноцкий плотным ударом замыкал подачу – над воротами. Однако следующий стандарт для хозяев оказался результативным: Яхонтов закрученным ударом не оставил шансов Баглаю и восстановил равновесие в счете. Донецкие продолжали контролировать мяч на половине поля соперника и организовывали потенциально опасные фланговые атаки, но до результативного удара дело не доходило. Под занавес тайма Ломага сумел первым оказаться на подборе и нанес удар по воротам – арбитр зафиксировал положение «вне игры».

Вторую половину встречи «горняки» начали активно, наседая на ворота соперника и комбинируя возле штрафной, а «Верес» U-19 сделал ставку на контратаки, прибегая к мелким фолам, чтобы сбить темп. Первый действительно опасный момент во втором тайме «оранжево-черные» создали на 65-й минуте: после навеса от Калюжного в штрафную мяч рикошетом от защитника оказался в ногах Бундаша, который пробил в ближний угол – рядом со штангой.

Уже вскоре Бундаш все-таки отличился – дважды с пенальти. Первый 11-метровый он заработал сам, а второй – после активных действий Зубрия, который раскачал оппонента и пробивал в ворота, но защитник соперника сыграл рукой. За это нарушение Саноцкий получил прямую красную карточку. После этого тренерский штаб «Шахтера» провел двойную замену: вместо Канте и Дериконя на поле вышли Твердохлеб и Давиденко. Твердохлебу понадобилось немного времени, чтобы увеличить преимущество, когда он удачно сыграл на замыкании и отправил мяч в сетку. Точку в матче поставил Балакай, закрепивший победу «горняков» точным ударом.

Юношеская команда «Шахтера» уверенно одержала победу над ровесниками из ровенского «Вереса» (5:1). Следующий матч подопечные Алексея Белика проведут в гостях 21 августа с львовскими «Карпатами» U-19.

Чемпионат Украины U-19

УТБ Верес, Ровно. 16 августа 2025

Верес U-19 (Ровно) – Шахтер U-19 (Донецк) – 1:5 (1:1)

Голы: 0:1 Дериконь (14), 1:1 Яхонтов (25), 1:2 Бундаш (71, пен.), 1:3 Бундаш (74, пен.), 1:4 Твердохлеб (82), 1:5 Балакай (84)

Шахтер U-19: Баглай, Решетников, Калюжный, Онищук (Костюк, 5), Милокост, Бундаш (к), Балакай, Середа (Желиба, 68), Дериконь (Давиденко, 79), Ломага (Зубрий, 68), Канте (Твердохлеб, 79)

Удаление: Саноцкий (74, прямая красная)

Видеообзор матча

Відеозапис матчу

