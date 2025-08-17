ВИДЕО. Рейндерс забил дебютный гол за Манчестер Сити в АПЛ
Кроме того, голландец отличился еще и результативной передачей
Нидерландский хавбек «Манчестер Сити» Тиджани Рендерс отличился дебютным голом за клуб в матче Премьер-лиги.
16 августа состоялся поединок 1-го тура чемпионата Англии между командами «Вулверхэмптон» и «Ман Сити». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счетом 4:0.
Рендерс в этом матче отличился забитым мячом и результативной передачей. Игра против «Вулверхэмптона» стала для него четвертой за «горожан».
Кроме него, дебютным голом в АПЛ отметился еще один игрок «Ман Сити» – француз Райан Шерки.
ВИДЕО. Результативные действия Тиджани Рендерса против Вулверхэмптона
A Premier League debut to remember for Tijjani Reijnders ✨ pic.twitter.com/5cE2T9NkUJ— Premier League (@premierleague) August 16, 2025
A goal, an assist, and a classy debut performance from Tijjani Reijnders @Microsoft | @ManCity pic.twitter.com/x9yHHF5G9O— Premier League (@premierleague) August 16, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лидером остался Усман Дембеле
Жюльен Форе рассказал о ситуации между Забарным и Сафоновым