  4. ВИДЕО. Рейндерс забил дебютный гол за Манчестер Сити в АПЛ
Англия
17 августа 2025, 00:46 |
ВИДЕО. Рейндерс забил дебютный гол за Манчестер Сити в АПЛ

Кроме того, голландец отличился еще и результативной передачей

Getty Images/Global Images Ukraine. Тиджани Рейндерс

Нидерландский хавбек «Манчестер Сити» Тиджани Рендерс отличился дебютным голом за клуб в матче Премьер-лиги.

16 августа состоялся поединок 1-го тура чемпионата Англии между командами «Вулверхэмптон» и «Ман Сити». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счетом 4:0.

Рендерс в этом матче отличился забитым мячом и результативной передачей. Игра против «Вулверхэмптона» стала для него четвертой за «горожан».

Кроме него, дебютным голом в АПЛ отметился еще один игрок «Ман Сити» – француз Райан Шерки.

ВИДЕО. Результативные действия Тиджани Рендерса против Вулверхэмптона

Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
