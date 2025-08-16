ВИДЕО. Шерки отметился дебютным голом в Премьер-лиге

Французский нападающий «Манчестер Сити» Райан Шерки забил свой дебютный гол в Английской Премьер-лиге.

16 августа состоялся поединок 1-го тура чемпионата Англии между командами «Вулверхэмптон» и «Ман Сити». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счетом 4:0.

Шерки вышел на поле на 77-й минуте игры и уже через четыре минуты отличился голом, который стал для француза первым в АПЛ.

Этот матч стал для француза пятым в футболке английского клуба, а забитый мяч – третьим результативным действием (2 Г + А).

ВИДЕО. Гол Райана Шерки в ворота Вулверхэмптона