Англия
16 августа 2025, 22:03 | Обновлено 16 августа 2025, 22:32
ВИДЕО. Шерки отметился дебютным голом в Премьер-лиге

Жертвой французского нападающего стал «Вулверхэмптон»

Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Шерки

Французский нападающий «Манчестер Сити» Райан Шерки забил свой дебютный гол в Английской Премьер-лиге.

16 августа состоялся поединок 1-го тура чемпионата Англии между командами «Вулверхэмптон» и «Ман Сити». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счетом 4:0.

Шерки вышел на поле на 77-й минуте игры и уже через четыре минуты отличился голом, который стал для француза первым в АПЛ.

Этот матч стал для француза пятым в футболке английского клуба, а забитый мяч – третьим результативным действием (2 Г + А).

ВИДЕО. Гол Райана Шерки в ворота Вулверхэмптона

