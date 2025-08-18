Реал нашел замену Лунину. Перес готовится шокировать футбол

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из-за недостатка игровой практики.

По информации испанских СМИ, «бланкос» уже имеют вариант на случай, если Андрей все-таки решит уйти. «Бланкос» готовы подписать звездного вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумму. Президент Флорентино Перес загорелся идеей объединить в клубе лучших вратарей современного футбола.

В этом сезоне Доннарумма провел 47 матчей, пропустил 43 гола и 17 раз отыграл на ноль. Вместе с «ПСЖ» Джанлуиджи выиграл требл.

Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».