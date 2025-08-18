Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал нашел замену Лунину. Перес готовится шокировать футбол
Испания
18 августа 2025, 04:55
Реал нашел замену Лунину. Перес готовится шокировать футбол

Мадридцы готовы приобрести Доннарумму

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из-за недостатка игровой практики.

По информации испанских СМИ, «бланкос» уже имеют вариант на случай, если Андрей все-таки решит уйти. «Бланкос» готовы подписать звездного вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумму. Президент Флорентино Перес загорелся идеей объединить в клубе лучших вратарей современного футбола.

В этом сезоне Доннарумма провел 47 матчей, пропустил 43 гола и 17 раз отыграл на ноль. Вместе с «ПСЖ» Джанлуиджи выиграл требл.

Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».

Джанлуиджи Доннарумма трансферы Лиги 1 трансферы Ла Лиги Реал Мадрид ПСЖ Андрей Лунин
Дмитрий Олейник Источник: Realmadridexclusivo
