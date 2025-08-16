Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Никита ТАТАРКОВ: «Всегда рад возвращаться в Одессу»
Украина. Первая лига
16 августа 2025, 21:52 |
Хавбек полтавской «Ворсклы» прокомментировал итог встречи с «Черноморцем»

Никита ТАТАРКОВ: «Всегда рад возвращаться в Одессу»
ФК Ворскла. Никита Татарков

В матче 3-го тура Первой лиги полтавская «Ворскла» расписала мировую с «Черноморцем» (0:0).

Полузащитник «Ворсклы» Никита Татарков эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями после матча.

– Отличная игра, отличная атмосфера. Я считаю, что результат полностью соответствует игре, потому поздравляю и Одессу, и нас с одним зачетным баллом.

– До этого «Ворскла» провела неплохие матчи с «Фениксом» и «ЮКСОЙ», где очень хорошо показала себя в атаке. В игре с одесситами было не так много активности у чужих ворот. Можете это объяснить?
– Мы играли на выезде, а в гостях играть немного тяжелее. Плюс, команду из Одессы гнали трибуны вперед, они (игроки «Черноморца» – прим.) были заряжены на победу. У нас также были моменты и опасные атаки, поэтому считаю, что игра получилась очень хорошей.

– Раньше вы играли за «моряков» как раз под руководством Бабича, а сейчас, можно сказать, по ту сторону баррикад. Ощущали ли перед матчем какую-то особую атмосферу и было ли данное противостояние для вас принципиальным?
– Я всегда рад вернуться в Одессу. Здесь, можно сказать, мой второй дом, поэтому я всегда рад возвращаться туда и играть, неважно за одесситов или против.

– То есть не было какой-либо принципиальности накануне матча?
– Ну не знаю, здесь как вторая семья, меня все знают, я всех знаю. Конечно, я хотел победить, получить 3 балла. Я считаю, что по игре мы заслужили один балл.

чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Первая лига Украины Ворскла Полтава Черноморец - Ворскла Никита Татарков
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
