Артем ГАБЕЛОК: «Было очень сложно вскрыть оборону соперника»

В матче 3-го тура Первой лиги одесский «Черноморец» расписал ничью с полтавской «Ворсклой» (0:0).

Хавбек «Черноморца» Артем Габелок эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал ничейный счет.

– Ничья, с одной стороны, неплохой результат, но при этом команда не смогла выиграть. Ваши впечатления от поединка.

– Трудная игра. Было видно, что «Ворскла» приехала сюда больше за ничьей, чем побеждать, поэтому было очень сложно вскрыть их оборону, поэтому получился такой результат. Хотелось выиграть, но полтавский клуб неплохо сегодня оборонялся. Один балл есть – это тоже хороший результат.

– Раньше вы играли за «Ворсклу». Добавлял ли этот факт некую принципиальность данному противостоянию, учитывая то, что вы играли против бывшей команды, где провели определенный отрезок времени?

– Нет, это было очень давно, а потому это никакой роли не играло.