Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артем ГАБЕЛОК: «Было очень сложно вскрыть оборону соперника»
Украина. Первая лига
16 августа 2025, 21:18 | Обновлено 16 августа 2025, 22:01
310
0

Артем ГАБЕЛОК: «Было очень сложно вскрыть оборону соперника»

Полузащитник «Черноморца» поделился эмоциями после ничьи с «Ворсклой»

16 августа 2025, 21:18 | Обновлено 16 августа 2025, 22:01
310
0
Артем ГАБЕЛОК: «Было очень сложно вскрыть оборону соперника»
ФК Черноморец. Артем Габелок

В матче 3-го тура Первой лиги одесский «Черноморец» расписал ничью с полтавской «Ворсклой» (0:0).

Хавбек «Черноморца» Артем Габелок эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал ничейный счет.

– Ничья, с одной стороны, неплохой результат, но при этом команда не смогла выиграть. Ваши впечатления от поединка.
– Трудная игра. Было видно, что «Ворскла» приехала сюда больше за ничьей, чем побеждать, поэтому было очень сложно вскрыть их оборону, поэтому получился такой результат. Хотелось выиграть, но полтавский клуб неплохо сегодня оборонялся. Один балл есть – это тоже хороший результат.

– Раньше вы играли за «Ворсклу». Добавлял ли этот факт некую принципиальность данному противостоянию, учитывая то, что вы играли против бывшей команды, где провели определенный отрезок времени?
– Нет, это было очень давно, а потому это никакой роли не играло.

По теме:
Верес – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это больно, это неприятно, очень»
Никита ТАТАРКОВ: «Всегда рад возвращаться в Одессу»
чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Первая лига Украины Ворскла Полтава Черноморец - Ворскла Артем Габелок
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вторая ракетка мира вылетела из супертурнира в Цинциннати в 1/4 финала
Теннис | 16 августа 2025, 07:05 0
Вторая ракетка мира вылетела из супертурнира в Цинциннати в 1/4 финала
Вторая ракетка мира вылетела из супертурнира в Цинциннати в 1/4 финала

Коко Гауфф проиграла Жасмин Паолини в четвертьфинале турнира WTA 1000 в США

Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
Футбол | 16 августа 2025, 04:00 2
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»

Шотландский тренер – о Месси

Тренер Металлиста 1925: Это подарок клубу. Первая победа после возвращения
Футбол | 16.08.2025, 21:45
Тренер Металлиста 1925: Это подарок клубу. Первая победа после возвращения
Тренер Металлиста 1925: Это подарок клубу. Первая победа после возвращения
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
Бокс | 16.08.2025, 04:22
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
Эпицентр – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 16.08.2025, 15:50
Эпицентр – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Эпицентр – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
16.08.2025, 09:23 12
Футбол
Красюк хочет организовать один из самых больших боев века, но не с Усиком
Красюк хочет организовать один из самых больших боев века, но не с Усиком
15.08.2025, 04:36 1
Бокс
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
16.08.2025, 08:40 25
Футбол
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
14.08.2025, 23:55 365
Футбол
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
14.08.2025, 23:12 2
Футбол
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
14.08.2025, 18:45 6
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»
15.08.2025, 07:50 2
Бокс
АЛЛЕН: «Я дрался с Усиком, но считаю, что этот боксер лучше него»
АЛЛЕН: «Я дрался с Усиком, но считаю, что этот боксер лучше него»
15.08.2025, 03:05 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем