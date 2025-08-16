Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
16 августа 2025, 20:43 | Обновлено 16 августа 2025, 21:08
Шовковский оценил победу в УПЛ и назвал главную проблему Динамо

Команда выиграла в УПЛ после вылета из ЛЧ

ФК Динамо Киев

Динамо в матче 3-го тура чемпионата Украины обыграло Эпицентр со счетом 4:1. Киевляне лидируют в таблице, а их соперник пока не может набрать очки в сезоне.

Ситуацию оценил наставник Александр Шовковский, которому не нравится процент реализации моментов.

«Снова ротация после еврокубка? У нас команда, где 29 игроков в составе. Есть и травмированные, но это основная команда. А в старте мы даем всем себя проявить, поэтому сегодня был такой состав. Снова много голов? Могли и больше забить, и меня радует, что есть моменты, однако процент реализации не очень большой, что видно в матчах высокого уровня».

«Михайленко? У нас есть наработки на стандартах, и это сработало. К сожалению, с Пафосом не сработало то, что мы придумали. Жаль, что допустили ошибку и пропустили мяч. Попов? У него проблемы после Пафоса, решили поберечь».

«Моральное состояние после вылета из ЛЧ? Проигрывать всегда неприятно, это больно. Но мы продолжаем играть дальше, впереди много испытаний», – сказал Шовковский.

Динамо Киев Александр Шовковский Эпицентр Каменец-Подольский Эпицентр - Динамо Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
vasilichn
Продолжение следует, как и в прошлом году: в чемпионате всё ОК, а в европе в ЖОПЕ!!!
