Шовковский оценил победу в УПЛ и назвал главную проблему Динамо
Команда выиграла в УПЛ после вылета из ЛЧ
Динамо в матче 3-го тура чемпионата Украины обыграло Эпицентр со счетом 4:1. Киевляне лидируют в таблице, а их соперник пока не может набрать очки в сезоне.
Ситуацию оценил наставник Александр Шовковский, которому не нравится процент реализации моментов.
«Снова ротация после еврокубка? У нас команда, где 29 игроков в составе. Есть и травмированные, но это основная команда. А в старте мы даем всем себя проявить, поэтому сегодня был такой состав. Снова много голов? Могли и больше забить, и меня радует, что есть моменты, однако процент реализации не очень большой, что видно в матчах высокого уровня».
«Михайленко? У нас есть наработки на стандартах, и это сработало. К сожалению, с Пафосом не сработало то, что мы придумали. Жаль, что допустили ошибку и пропустили мяч. Попов? У него проблемы после Пафоса, решили поберечь».
«Моральное состояние после вылета из ЛЧ? Проигрывать всегда неприятно, это больно. Но мы продолжаем играть дальше, впереди много испытаний», – сказал Шовковский.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Шовковскому придется перезапускать команду уже на старте сезона
Лидером остался Усман Дембеле