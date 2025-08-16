Шовковский оценил победу в УПЛ и назвал главную проблему Динамо

Динамо в матче 3-го тура чемпионата Украины обыграло Эпицентр со счетом 4:1. Киевляне лидируют в таблице, а их соперник пока не может набрать очки в сезоне.

Ситуацию оценил наставник Александр Шовковский, которому не нравится процент реализации моментов.

«Снова ротация после еврокубка? У нас команда, где 29 игроков в составе. Есть и травмированные, но это основная команда. А в старте мы даем всем себя проявить, поэтому сегодня был такой состав. Снова много голов? Могли и больше забить, и меня радует, что есть моменты, однако процент реализации не очень большой, что видно в матчах высокого уровня».

«Михайленко? У нас есть наработки на стандартах, и это сработало. К сожалению, с Пафосом не сработало то, что мы придумали. Жаль, что допустили ошибку и пропустили мяч. Попов? У него проблемы после Пафоса, решили поберечь».

«Моральное состояние после вылета из ЛЧ? Проигрывать всегда неприятно, это больно. Но мы продолжаем играть дальше, впереди много испытаний», – сказал Шовковский.