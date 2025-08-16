Защитник Ливерпуля вошел в число самых дорогих приобретений АПЛ до 19 лет

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
16 августа 2025, 20:16 | Обновлено 16 августа 2025, 20:18
Леони стал игроком действующих чемпионов Англии за 31 миллион евро

Getty Images/Global Images Ukraine. Джованни Леони

Совсем недавно 18-летний итальянский защитник Джованни Леони официально стал игроком «Ливерпуля» за 31 миллион евро. Молодой центрбек стал восьмым самым дорогим приобретением клубов АПЛ среди игроков до 19 лет.

Первое место в рейтинге самых дорогих трансферов Премьер-лиги занимает французский защитник «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро, который в сезоне 2024/25 перешел из «Лилля» в состав «красных дьяволов» за 62 млн.

Приобретение Леони также стало самым дорогим в истории «мерсисайдцев» среди игроков этой возрастной категории.

В своем предыдущем клубе, «Парме», Джованни сыграл только 17 матчей, в которых отличился одним забитым мячом. Всего на профессиональном уровне итальянский центрбек провел 52 поединка.

Парма Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A финансы Лени Йоро
