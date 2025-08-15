ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал защитника. Клуб потратил 300+ млн за лето
Красные подписали Леони
Клуб АПЛ Ливерпуль объявил о подписании контракта с защитником Пармы Джованни Леони, который получил долгосрочный договор.
18-летний игрок, который действует в центре обороны, обошелся Красным в 26 миллионов фунтов + бонусы.
В минувшем сезоне Леони провел 17 матчей и забил 1 гол.
Чемпион Англии этим летом уже потратил больше 300 миллионов фунтов. Клуб приобрел Флориана Вирца, Уго Экитике, Милоша Керкеза, Джереми Фримпонга.
Кроме того, Ливерпуль рассматривает возможность подписать Александера Исака за 120+ миллионов.
We have completed the signing of defender Giovanni Leoni from Parma, subject to international clearance and a successful work permit application ✍️😄— Liverpool FC (@LFC) August 15, 2025
