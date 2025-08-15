ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал защитника. Клуб потратил 300+ млн за лето

Клуб АПЛ Ливерпуль объявил о подписании контракта с защитником Пармы Джованни Леони, который получил долгосрочный договор.

18-летний игрок, который действует в центре обороны, обошелся Красным в 26 миллионов фунтов + бонусы.

В минувшем сезоне Леони провел 17 матчей и забил 1 гол.

Чемпион Англии этим летом уже потратил больше 300 миллионов фунтов. Клуб приобрел Флориана Вирца, Уго Экитике, Милоша Керкеза, Джереми Фримпонга.

Кроме того, Ливерпуль рассматривает возможность подписать Александера Исака за 120+ миллионов.