Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал защитника. Клуб потратил 300+ млн за лето
Англия
15 августа 2025, 20:40 | Обновлено 15 августа 2025, 20:54
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал защитника. Клуб потратил 300+ млн за лето

Красные подписали Леони

ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал защитника. Клуб потратил 300+ млн за лето
ФК Ливерпуль

Клуб АПЛ Ливерпуль объявил о подписании контракта с защитником Пармы Джованни Леони, который получил долгосрочный договор.

18-летний игрок, который действует в центре обороны, обошелся Красным в 26 миллионов фунтов + бонусы.

В минувшем сезоне Леони провел 17 матчей и забил 1 гол.

Чемпион Англии этим летом уже потратил больше 300 миллионов фунтов. Клуб приобрел Флориана Вирца, Уго Экитике, Милоша Керкеза, Джереми Фримпонга.

Кроме того, Ливерпуль рассматривает возможность подписать Александера Исака за 120+ миллионов.

Ливерпуль Парма трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Источник: ФК Ливерпуль
