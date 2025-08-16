Буткевич наложил вето на трансфер легионера. Ротань хотел его продать
Таллес Коста останется в Житомире
Бразильский легионер Таллес Коста мог покинуть расположение житомирского «Полесья» в летнее трансферное окно. Об этом пишет один из telegram-каналов.
По информации источника, интерес к 23-летнему бразильскому хавбеку проявлял «Аль-Айн» из ОАЭ, но после недавно забитого гола и хорошей игры бразильца в еврокубках за «Полесье» вряд ли Буткевич отпустит этого футболиста – именно президенту он нравится и считает его президентом.
В прошлом сезоне Таллес отыграл 13 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами. Уже под руководством Руслана Ротаня бразилец хорошо себя проявляет, он отдал два ассиста в матчах против «Пакша» в квалификации Лиги конференций.
Ранее сообщалось, что Полесье предлагало миллион долларов за вингера с чемпионата Польши
