Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Буткевич наложил вето на трансфер легионера. Ротань хотел его продать
Украина. Премьер лига
16 августа 2025, 12:39 | Обновлено 16 августа 2025, 13:38
1390
0

Буткевич наложил вето на трансфер легионера. Ротань хотел его продать

Таллес Коста останется в Житомире

16 августа 2025, 12:39 | Обновлено 16 августа 2025, 13:38
1390
0
Буткевич наложил вето на трансфер легионера. Ротань хотел его продать
Getty Images/Global Images Ukraine. Таллес Коста

Бразильский легионер Таллес Коста мог покинуть расположение житомирского «Полесья» в летнее трансферное окно. Об этом пишет один из telegram-каналов.

По информации источника, интерес к 23-летнему бразильскому хавбеку проявлял «Аль-Айн» из ОАЭ, но после недавно забитого гола и хорошей игры бразильца в еврокубках за «Полесье» вряд ли Буткевич отпустит этого футболиста – именно президенту он нравится и считает его президентом.

В прошлом сезоне Таллес отыграл 13 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами. Уже под руководством Руслана Ротаня бразилец хорошо себя проявляет, он отдал два ассиста в матчах против «Пакша» в квалификации Лиги конференций.

Ранее сообщалось, что Полесье предлагало миллион долларов за вингера с чемпионата Польши

По теме:
Ман Сити получил предложение по Эдерсону. Есть топовая замена
ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ отдал голкипера клубу Второй лиги Украины
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
Таллес Коста Полесье Житомир Руслан Ротань трансферы трансферы УПЛ Геннадий Буткевич
Олег Вахоцкий Источник: Telegram
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эпицентр – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 16 августа 2025, 07:15 47
Эпицентр – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Эпицентр – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Шовковскому придется перезапускать команду уже на старте сезона

Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
Бокс | 16 августа 2025, 04:22 0
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»

Американец – об украинце

Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление в матче Шахтера с Панатинаикосом
Футбол | 15.08.2025, 13:52
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление в матче Шахтера с Панатинаикосом
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление в матче Шахтера с Панатинаикосом
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
Футбол | 15.08.2025, 17:55
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
Динамо нацелилось на воспитанника Реала. Он играет в топ-5 лиге
Футбол | 16.08.2025, 12:16
Динамо нацелилось на воспитанника Реала. Он играет в топ-5 лиге
Динамо нацелилось на воспитанника Реала. Он играет в топ-5 лиге
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
АЛЛЕН: «Я дрался с Усиком, но считаю, что этот боксер лучше него»
АЛЛЕН: «Я дрался с Усиком, но считаю, что этот боксер лучше него»
15.08.2025, 03:05 1
Бокс
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
14.08.2025, 22:59 29
Футбол
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
14.08.2025, 23:55 371
Футбол
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
14.08.2025, 23:12 2
Футбол
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
14.08.2025, 18:45 6
Бокс
Красюк хочет организовать один из самых больших боев века, но не с Усиком
Красюк хочет организовать один из самых больших боев века, но не с Усиком
15.08.2025, 04:36 1
Бокс
Ман Сити разорвет трансферный рынок. Готовят 150 млн за двух суперзвезд
Ман Сити разорвет трансферный рынок. Готовят 150 млн за двух суперзвезд
15.08.2025, 11:39 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем