После проигрыша Оболони Рух потерял защитника

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
16 августа 2025, 11:25 |
281
0

В лазарете львовян находится несколько футболистов

ФК Рух. Юрий Копына

Программа 3 тура чемпионата УПЛ открывалась 15 августа противостоянием во Львове между «Рухом» и «Оболонью», в котором победили гости - 2:1.

Как стало известно Sport.ua, львовская команда понесла не только очковые потери. На 71-й минуте из-за травмы бедра вынужден был попросить замену правый защитник Юрий Копина.

В ближайшее время его ожидает медицинское обследование и станет понятно, насколько серьезно повреждение.

Также на больничном находится опорный полузащитник Марко Сапуга. Клубный медперсонал прилагает усилия, чтобы он вернулся в строй к поединку 4 тура с «Металлистом 1925», который пройдет 30 августа.

Ранее сын президента «Руха» Григория Козловского раскритиковал тренера «желто-черных» Ивана Федика после поражения «Оболони».

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Рух Львов Юрий Копына травма
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
