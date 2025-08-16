После проигрыша Оболони Рух потерял защитника
В лазарете львовян находится несколько футболистов
Программа 3 тура чемпионата УПЛ открывалась 15 августа противостоянием во Львове между «Рухом» и «Оболонью», в котором победили гости - 2:1.
Как стало известно Sport.ua, львовская команда понесла не только очковые потери. На 71-й минуте из-за травмы бедра вынужден был попросить замену правый защитник Юрий Копина.
В ближайшее время его ожидает медицинское обследование и станет понятно, насколько серьезно повреждение.
Также на больничном находится опорный полузащитник Марко Сапуга. Клубный медперсонал прилагает усилия, чтобы он вернулся в строй к поединку 4 тура с «Металлистом 1925», который пройдет 30 августа.
Ранее сын президента «Руха» Григория Козловского раскритиковал тренера «желто-черных» Ивана Федика после поражения «Оболони».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Святославу Козловскому не понравилась игра «Руха» против «Оболони»
Владислав Велетень остается в клубе из Киевской области