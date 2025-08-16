Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 августа
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 августа

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

ФК Динамо Киев

В субботу, 16 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Эпицентр – Динамо

Ggbet 12.00 – 5.70 – 1.29

19:30 Вулверхэмптон – Манчестер Сити

Ggbet 7.13 – 4.89 – 1.47

20:30 Мальорка – Барселона

Ggbet 8.00 – 5.20 – 1.43

21:30 Штутгарт – Бавария

Ggbet 5.56 – 4.79 – 1.60

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 августа
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 августа
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 августа
прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
