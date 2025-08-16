Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Вингера клуба УПЛ ограбили: «Воровать они привыкли»

Артур Авагимян стал жертвой близкого друга

Вингер черкасского ЛНЗ Артур Авагимян рассказал, как потерял большую сумму денег, во время своих выступлений в одесском «Черноморце». Футболиста подставил близкий друг.

«История, о которой я долго молчал и думал, что смогу решить все по-человечески. Но нет – на мои звонки никто не отвечает.

Рассказываю. Когда я играл в Черноморце, поехал на сборы в Турцию. Моя машина стояла на базе и ее нужно было отогнать на СТО. Я попросил своего «близкого друга» на тот момент – мы буквально каждый день проводили время вместе, поэтому я ему доверял.

В машине лежало 11 тысяч евро. Я предупредил его об этом, на что он ответил: «Давай я отнесу их к себе домой для безопасности». Я согласился без всяких подозрений, ведь знал всю его семью, бывал у него на днях рождения, дома, когда он болел – помогал ему.

Семья эта из Донецка. Их дедушка Станислав Марксович Толчин был политиком в Партии регионов. Денег у этой семьи никогда не хватало, но, как оказалось, воровать они привыкли. Я сам из Мариуполя Донецкой области, мы были очень близки, ведь земляки все-таки.

Когда я приехал из Турции, мы с ним встретились и пришли домой. Его мать, как обычно, была в состоянии алкогольного опьянения. Когда он постучался в дверь, она сказала ему: «Иди нах». Он ответил: «Мам, Артур пришел за деньгами». Она же сказала: «Пусть тоже идет на х*й». Я подумал – может, пьяная, кто знает.

Спустя время его мама сказала мне доказать, что это мои деньги. Я обратился в полицию – ноль. Обратился в СБУ – ноль. Сам Славик Толчин всегда был на связи, пытался работать и что-то отдавать, но в последнее время перестал отвечать.

Я очень хороший человек, поэтому не хочу делать людям плохо, всегда стараюсь решать все по-человечески. Но это уже переходит границы. На сегодняшний день я пишу заявление в Одесский суд и надеюсь, что справедливость восторжествует.

Я не хочу скандалов или лишней шумихи, я просто хочу вернуть свои деньги, которые мне не отдают», – написал Авагимян на своей странице в Instagram.

Олег Вахоцкий Источник: Instagram
New Zealander
... А ще й хотів на СТО відігнати машину з такими грошима. Не вкрав би друг, то вкрали б на СТО
New Zealander
Сам винен. Хто ж тримає 11 тисяч євро в машині тим більше якщо це для тебе суттєва сума грошей. 
