Украина. Премьер лига16 августа 2025, 04:59 | Обновлено 16 августа 2025, 05:12
91
0
Наставник Оболони рассказал, какую задачу президент поставил перед командой
По словам Александра Антоненко, задача Оболони – попасть в топ-7
16 августа 2025, 04:59 | Обновлено 16 августа 2025, 05:12
91
0
Главный тренер «Оболони» Александр Антоненко рассказал, какая задача стоит перед киевской командой:
«Президент поставил нам задачу, мы это знаем. Но мы работаем от игры к игре, совершенно не смотрим далеко. Есть игра, есть матч, есть подготовка.
Какая задача? Он сказал: не ниже 7-го места. Будем делать все, чтобы остаться в этой семерке».
Оболонь одержала победу над Рухом (2:1) в 3-м туре УПЛ и с 7 очками временно возглавила турнирную таблицу УПЛ.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 августа 2025, 13:52 2
Мирослав Ступар считает, что основания для удаления Очеретько были
Бокс | 15 августа 2025, 06:21 0
Британец рассказал интересную историю об Александре
Футбол | 15.08.2025, 17:55
Футбол | 16.08.2025, 03:04
Футбол | 15.08.2025, 23:59
Комментарии 0
Популярные новости
15.08.2025, 02:46
15.08.2025, 07:17 16
14.08.2025, 15:46 11
15.08.2025, 05:42 1
15.08.2025, 03:05 1
14.08.2025, 06:45 1
15.08.2025, 08:46 2
14.08.2025, 09:14 4