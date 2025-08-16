Наставник Оболони рассказал, какую задачу президент поставил перед командой

Главный тренер «Оболони» Александр Антоненко рассказал, какая задача стоит перед киевской командой:

«Президент поставил нам задачу, мы это знаем. Но мы работаем от игры к игре, совершенно не смотрим далеко. Есть игра, есть матч, есть подготовка.

Какая задача? Он сказал: не ниже 7-го места. Будем делать все, чтобы остаться в этой семерке».

Оболонь одержала победу над Рухом (2:1) в 3-м туре УПЛ и с 7 очками временно возглавила турнирную таблицу УПЛ.