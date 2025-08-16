Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Наставник Оболони рассказал, какую задачу президент поставил перед командой
Украина. Премьер лига
16 августа 2025, 04:59 | Обновлено 16 августа 2025, 05:12
91
0

Наставник Оболони рассказал, какую задачу президент поставил перед командой

По словам Александра Антоненко, задача Оболони – попасть в топ-7

УПЛ-ТВ. Александр Антоненко

Главный тренер «Оболони» Александр Антоненко рассказал, какая задача стоит перед киевской командой:

«Президент поставил нам задачу, мы это знаем. Но мы работаем от игры к игре, совершенно не смотрим далеко. Есть игра, есть матч, есть подготовка.

Какая задача? Он сказал: не ниже 7-го места. Будем делать все, чтобы остаться в этой семерке».

Оболонь одержала победу над Рухом (2:1) в 3-м туре УПЛ и с 7 очками временно возглавила турнирную таблицу УПЛ.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Рух Львов Александр Антоненко Рух - Оболонь
Николай Степанов Источник: УПЛ-ТВ
