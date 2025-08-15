ВИДЕО. Роскошный удар со штрафного. Красивый гол в матче УПЛ

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
15 августа 2025, 19:59 | Обновлено 15 августа 2025, 20:11
Лях забил классным ударом

ФК Рух

В матче 3-го тура УПЛ между Рухом и Оболонью хозяева сравняли счет на 62-минуте, когда классным ударом со штрафного отметился Ростислав Лях.

Для игрока львовской команды это первый мяч в карьере УПЛ.

Ростислав Лях чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев видео голов и обзор Рух Львов Рух - Оболонь
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
