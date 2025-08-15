Украина. Премьер лига15 августа 2025, 19:59 | Обновлено 15 августа 2025, 20:11
883
0
ВИДЕО. Роскошный удар со штрафного. Красивый гол в матче УПЛ
Лях забил классным ударом
15 августа 2025, 19:59 | Обновлено 15 августа 2025, 20:11
883
0
В матче 3-го тура УПЛ между Рухом и Оболонью хозяева сравняли счет на 62-минуте, когда классным ударом со штрафного отметился Ростислав Лях.
Для игрока львовской команды это первый мяч в карьере УПЛ.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 августа 2025, 02:46 0
Легенда вспомнил Майкла Оуэна
Футбол | 15 августа 2025, 05:30 0
Мадридцы не будут подписывать Доннарумму
Бокс | 15.08.2025, 06:21
Футбол | 15.08.2025, 18:41
Другие виды | 15.08.2025, 18:05
Комментарии 0
Популярные новости
14.08.2025, 18:45 5
14.08.2025, 23:55 361
14.08.2025, 06:45 1
14.08.2025, 08:11 5
15.08.2025, 08:46
13.08.2025, 22:19 31
14.08.2025, 00:09 2
14.08.2025, 07:17 21