Экс-девушка футболиста Динамо засветила фото с девичника Кристины Шацких
Кристина Шацких и Юлия Разкевич раздали красоты
В сети появились фотографии с девичника Кристины Шацких – невесты футболиста «Динамо» и сборной Украины Николая Шапаренка.
Фото на своей странице в Instagram разместила бывшая девушка другого игрока киевлян (Владислава Ваната) Юлия Разкевич.
Девушки выглядели сногсшибательно и удостоились комплиментов в комментариях.
Напомним, что свадьба планируется в самое ближайшее время.
