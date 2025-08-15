Экс-девушка футболиста Динамо засветила фото с девичника Кристины Шацких

В сети появились фотографии с девичника Кристины Шацких – невесты футболиста «Динамо» и сборной Украины Николая Шапаренка.

Фото на своей странице в Instagram разместила бывшая девушка другого игрока киевлян (Владислава Ваната) Юлия Разкевич.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Девушки выглядели сногсшибательно и удостоились комплиментов в комментариях.

Напомним, что свадьба планируется в самое ближайшее время.