Товарищеские матчи. Аль-Хиляль забил трижды, Наполи обыграл Олимпиакос

14 августа европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Наполи обыграл Олимпиакос (2:1). У греческого клуба украинский форвард Роман Яремчук не был включен в заявку.

Саудовский Аль-Хиляль забил трижды в матче с немецким клубом Вальдхон Мангейм (3:2).

Итальянская Пиза под руководством Альберто Джилардино сыграла вничью с Пистоезе (1:1).

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня в Европе.

Товарищеские матчи. 14 августа