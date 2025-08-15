Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Товарищеские матчи. Аль-Хиляль забил трижды, Наполи обыграл Олимпиакос
Товарищеские матчи
Вальдхоф
14.08.2025 19:00 – FT 2 : 3
Аль-Хиляль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Другие новости
15 августа 2025, 04:23 | Обновлено 15 августа 2025, 04:35
30
0

Товарищеские матчи. Аль-Хиляль забил трижды, Наполи обыграл Олимпиакос

Итальянская Пиза под руководством Альберто Джилардино сыграла вничью

15 августа 2025, 04:23 | Обновлено 15 августа 2025, 04:35
30
0
Товарищеские матчи. Аль-Хиляль забил трижды, Наполи обыграл Олимпиакос
ФК Аль-Хиляль

14 августа европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Наполи обыграл Олимпиакос (2:1). У греческого клуба украинский форвард Роман Яремчук не был включен в заявку.

Саудовский Аль-Хиляль забил трижды в матче с немецким клубом Вальдхон Мангейм (3:2).

Итальянская Пиза под руководством Альберто Джилардино сыграла вничью с Пистоезе (1:1).

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня в Европе.

Товарищеские матчи. 14 августа

  • Имолезе (Италия) – Саммаурезе (Италия) – 0:1
  • Дарфо Боарио (Италия) – Палаццоло (Италия) – 1:5
  • Фрозиноне (Италия) – Л'Аквила (Италия) – 0:0
  • Камайоре (Италия) – Каррарезе (Италия) – 0:2
  • Вальдхон Мангейм (Германия) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – 2:3
  • Наполи (Италия) – Олимпиакос Пирей (Греция) – 2:1
  • Ахнас (Кипр) – АПОЭЛ (Кипр) – 0:4
  • Пистоезе (Италия) – Пиза (Италия) – 1:1
  • Раджа Касабланка (Марокко) – Ренессанс Земамра (Марокко) – 0:1
  • Террасса (Испания) – Бадалона (Испания) – 1:0
  • Асуага (Испания) – Вильяновенсе (Испания) – 1:0
  • Бенш (Бельгия) – Энтит Манажез (Бельгия) – 2:4
  • Санлукеньо (Испания) – Альхесираc (Испания) – 0:0
  • УД Самано (Испания) – Кастро (Испания) – 1:0
  • Вальдивия (Испания) – Дон Бенито (Испания) – 0:4
  • Фуэнте-де-Кантос (Испания) – Льерененсе (Испания) – 1:5
  • Пуэблонуэво (Испания) – Бадахос (Испания) – 0:2
  • КД Херес (Испания) – Севилья B (Испания) – 2:1
  • Пособланко (Испания) – Вильяфранка (Испания) – 2:1
По теме:
Яремчук вне заявки. Наполи одолел Олимпиакос в товарищеском матче
Неймар возглавляет список самых дорогих трансферов в Саудовскую Аравию
Товарищеские матчи, 13 августа. Ювентус в спарринге обыграл свою молодежку
товарищеские матчи Аль-Хиляль Вальдхоф Мангейм Наполи Олимпиакос Пирей Пиза Альберто Джилардино Роман Яремчук АПОЭЛ Раджа Касабланка
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФЕДЕЦКИЙ: «Я не буду выражаться. Нужно надавать подсрачников в раздевалке» 
Футбол | 15 августа 2025, 00:43 7
ФЕДЕЦКИЙ: «Я не буду выражаться. Нужно надавать подсрачников в раздевалке» 
ФЕДЕЦКИЙ: «Я не буду выражаться. Нужно надавать подсрачников в раздевалке» 

Экс-игрок сборной Украины раскритиковал Кауана Элиаса после матча Шахтер – Панатинаикос

ФЕРГЮСОН: «Этот футболист допустил только одну ошибку за 10 лет»
Футбол | 15 августа 2025, 04:54 0
ФЕРГЮСОН: «Этот футболист допустил только одну ошибку за 10 лет»
ФЕРГЮСОН: «Этот футболист допустил только одну ошибку за 10 лет»

Сэр Алекс высказался о Дэнисе Ирвине

В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
Футбол | 14.08.2025, 23:55
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
Бокс | 14.08.2025, 09:14
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Футбол | 14.08.2025, 22:59
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
13.08.2025, 01:52 28
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Он просто зверь, такого боксера больше никогда не будет»
Майк ТАЙСОН: «Он просто зверь, такого боксера больше никогда не будет»
13.08.2025, 00:21 1
Бокс
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
13.08.2025, 08:16 10
Футбол
Хирн оценил то, что Турки хочет выставить против Усика 20-летнего боксера
Хирн оценил то, что Турки хочет выставить против Усика 20-летнего боксера
13.08.2025, 05:30
Бокс
Источник: Усик оставит один пояс. Известно, кто за него будет драться
Источник: Усик оставит один пояс. Известно, кто за него будет драться
13.08.2025, 23:15 4
Бокс
ЗИНЧЕНКО: «Жена не хочет меня расстраивать. Но маска сползает»
ЗИНЧЕНКО: «Жена не хочет меня расстраивать. Но маска сползает»
13.08.2025, 20:51 9
Футбол
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
13.08.2025, 09:57 28
Футбол
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
14.08.2025, 18:45 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем