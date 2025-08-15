14.08.2025 19:00 – FT 2 : 3
Товарищеские матчи. Аль-Хиляль забил трижды, Наполи обыграл Олимпиакос
Итальянская Пиза под руководством Альберто Джилардино сыграла вничью
14 августа европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.
Наполи обыграл Олимпиакос (2:1). У греческого клуба украинский форвард Роман Яремчук не был включен в заявку.
Саудовский Аль-Хиляль забил трижды в матче с немецким клубом Вальдхон Мангейм (3:2).
Итальянская Пиза под руководством Альберто Джилардино сыграла вничью с Пистоезе (1:1).
Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня в Европе.
Товарищеские матчи. 14 августа
- Имолезе (Италия) – Саммаурезе (Италия) – 0:1
- Дарфо Боарио (Италия) – Палаццоло (Италия) – 1:5
- Фрозиноне (Италия) – Л'Аквила (Италия) – 0:0
- Камайоре (Италия) – Каррарезе (Италия) – 0:2
- Вальдхон Мангейм (Германия) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – 2:3
- Наполи (Италия) – Олимпиакос Пирей (Греция) – 2:1
- Ахнас (Кипр) – АПОЭЛ (Кипр) – 0:4
- Пистоезе (Италия) – Пиза (Италия) – 1:1
- Раджа Касабланка (Марокко) – Ренессанс Земамра (Марокко) – 0:1
- Террасса (Испания) – Бадалона (Испания) – 1:0
- Асуага (Испания) – Вильяновенсе (Испания) – 1:0
- Бенш (Бельгия) – Энтит Манажез (Бельгия) – 2:4
- Санлукеньо (Испания) – Альхесираc (Испания) – 0:0
- УД Самано (Испания) – Кастро (Испания) – 1:0
- Вальдивия (Испания) – Дон Бенито (Испания) – 0:4
- Фуэнте-де-Кантос (Испания) – Льерененсе (Испания) – 1:5
- Пуэблонуэво (Испания) – Бадахос (Испания) – 0:2
- КД Херес (Испания) – Севилья B (Испания) – 2:1
- Пособланко (Испания) – Вильяфранка (Испания) – 2:1
