  Манчестер Сити имеет лучший старт АПЛ за последние 10 лет
Англия
14 августа 2025, 22:49
Манчестер Сити имеет лучший старт АПЛ за последние 10 лет

Команда Пепа Гвардиолы набирает в среднем 2,32 очка за игру в первых десяти турах

Манчестер Сити имеет лучший старт АПЛ за последние 10 лет
Getty Images/Global Images Ukraine

Завтра, 15 августа, будет сыгран первый матч нового сезона АПЛ 2025/26.

По этому поводу Transfermarkt подготовил очередной интересный рейтинг. Было подсчитано среднее количество набранных очков в первых 10 турах в каждом из последних 10 сезонов АПЛ.

Лучший старт чемпионата демонстрирует «Манчестер Сити», который в среднем набирает 2,32 очка за игру.

Среднее количество набранных очков в первых 10 турах АПЛ (последние 10 сезонов)

  1. 2,32 – Манчестер Сити
  2. 2,12 – Ливерпуль
  3. 2,01 – Арсенал
  4. 1,88 – Тоттенхэм Хотспур
  5. 1,87 – Челси
  6. 1,68 – Манчестер Юнайтед
  7. 1,46 – Брайтон
  8. 1,36 – Лестер Сити
  9. 1,32 – Вест Хэм Юнайтед
  10. 1,32 – Астон Вилла
Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити статистика Transfermarkt
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
