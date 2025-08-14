Манчестер Сити имеет лучший старт АПЛ за последние 10 лет
Команда Пепа Гвардиолы набирает в среднем 2,32 очка за игру в первых десяти турах
Завтра, 15 августа, будет сыгран первый матч нового сезона АПЛ 2025/26.
По этому поводу Transfermarkt подготовил очередной интересный рейтинг. Было подсчитано среднее количество набранных очков в первых 10 турах в каждом из последних 10 сезонов АПЛ.
Лучший старт чемпионата демонстрирует «Манчестер Сити», который в среднем набирает 2,32 очка за игру.
Среднее количество набранных очков в первых 10 турах АПЛ (последние 10 сезонов)
- 2,32 – Манчестер Сити
- 2,12 – Ливерпуль
- 2,01 – Арсенал
- 1,88 – Тоттенхэм Хотспур
- 1,87 – Челси
- 1,68 – Манчестер Юнайтед
- 1,46 – Брайтон
- 1,36 – Лестер Сити
- 1,32 – Вест Хэм Юнайтед
- 1,32 – Астон Вилла
Look away now Man Utd fans 😮— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) August 14, 2025
These are the clubs that tend to do the best in the first 10 games of the Premier League season 👀 pic.twitter.com/Ixva4gMkuc
