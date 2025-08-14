Манчестер Сити имеет лучший старт АПЛ за последние 10 лет

Завтра, 15 августа, будет сыгран первый матч нового сезона АПЛ 2025/26.

По этому поводу Transfermarkt подготовил очередной интересный рейтинг. Было подсчитано среднее количество набранных очков в первых 10 турах в каждом из последних 10 сезонов АПЛ.

Лучший старт чемпионата демонстрирует «Манчестер Сити», который в среднем набирает 2,32 очка за игру.

Среднее количество набранных очков в первых 10 турах АПЛ (последние 10 сезонов)

2,32 – Манчестер Сити 2,12 – Ливерпуль 2,01 – Арсенал 1,88 – Тоттенхэм Хотспур 1,87 – Челси 1,68 – Манчестер Юнайтед 1,46 – Брайтон 1,36 – Лестер Сити 1,32 – Вест Хэм Юнайтед 1,32 – Астон Вилла