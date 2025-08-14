Лучшие бомбардиры каждого сезона АПЛ: Холанд, Салах, Кейн и другие

Завтра, 15 августа, состоится первый матч нового розыгрыша АПЛ 2025/26.

Интересной будет не только борьба за призовые места, но и среди претендентов на «Золотую бутсу».

Вспомним лучших бомбардиров всех сезонов АПЛ.

Лучшие бомбардиры АПЛ в каждом сезоне (с 1992/93)

1992/93: Тедди Шерингем (Ноттингем Форест, Тоттенхэм Хотспур) – 22

1993/94: Энди Коул (Ньюкасл Юнайтед) – 34

1994/95: Алан Ширер (Блэкберн Роверс) – 34

1995/96: Алан Ширер (Блэкберн Роверс) – 31

1996/97: Алан Ширер (Ньюкасл Юнайтед) – 25

1997/98: Дион Даблин (Ковентри), Майкл Оуэн (Ливерпуль), Крис Саттон (Блэкберн Роверс) – 18

1998/99: Джимми Флойд Гассельбайнк (Лидс Юнайтед), Майкл Оуэн (Ливерпуль), Дуайт Йорк (Манчестер Юнайтед) – 18

1999/00: Кевин Филлипс (Сандерленд) – 30

2000/01: Джимми Флойд Гассельбайнк (Челси) – 23

2001/02: Тьерри Анри (Арсенал) – 24

2002/03: Рууд ван Нистелрой (Манчестер Юнайтед) – 25

2003/04: Тьерри Анри (Арсенал) – 30

2004/05: Тьерри Анри (Арсенал) – 25

2005/06: Тьерри Анри (Арсенал) – 27

2006/07: Дидье Дрогба (Челси) – 20

2007/08: Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед) – 31

2008/09: Николя Анелька (Челси) – 19

2009/10: Дидье Дрогба (Челси) – 29

2010/11: Димитар Бербатов (Манчестер Юнайтед), Карлос Тевес (Манчестер Сити) – 20

2011/12: Робин ван Перси (Арсенал) – 30

2012/13: Робин ван Перси (Манчестер Юнайтед) – 26

2013/14: Луис Суарес (Ливерпуль) – 31

2014/15: Серхио Агуэро (Манчестер Сити) – 26

2015/16: Гарри Кейн (Тоттенхэм Хотспур) – 25

2016/17: Гарри Кейн (Тоттенхэм Хотспур) – 29

2017/18: Мохамед Салах (Ливерпуль) – 32

2018/19: Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал), Садио Мане (Ливерпуль), Мохамед Салах (Ливерпуль) – 22

2019/20: Джейми Варди (Лестер Сити) – 23

2020/21: Гарри Кейн (Тоттенхэм Хотспур) – 23

2021/22: Мохамед Салах (Ливерпуль), Сон Хин Мин (Тоттенхэм Хотспур) – 23

2022/23: Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) – 36

2023/24: Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) – 27

2024/25: Мохамед Салах (Ливерпуль) – 29

2025/26: ?