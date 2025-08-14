Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лучшие бомбардиры каждого сезона АПЛ: Холанд, Салах, Кейн и другие
Англия
14 августа 2025, 22:23 |
Лучшие бомбардиры каждого сезона АПЛ: Холанд, Салах, Кейн и другие

Вспомним всех: от Тедди Шерингема до нынешних звезд

Getty Images/Global Images Ukraine

Завтра, 15 августа, состоится первый матч нового розыгрыша АПЛ 2025/26.

Интересной будет не только борьба за призовые места, но и среди претендентов на «Золотую бутсу».

Вспомним лучших бомбардиров всех сезонов АПЛ.

Лучшие бомбардиры АПЛ в каждом сезоне (с 1992/93)

  • 1992/93: Тедди Шерингем (Ноттингем Форест, Тоттенхэм Хотспур) – 22
  • 1993/94: Энди Коул (Ньюкасл Юнайтед) – 34
  • 1994/95: Алан Ширер (Блэкберн Роверс) – 34
  • 1995/96: Алан Ширер (Блэкберн Роверс) – 31
  • 1996/97: Алан Ширер (Ньюкасл Юнайтед) – 25
  • 1997/98: Дион Даблин (Ковентри), Майкл Оуэн (Ливерпуль), Крис Саттон (Блэкберн Роверс) – 18
  • 1998/99: Джимми Флойд Гассельбайнк (Лидс Юнайтед), Майкл Оуэн (Ливерпуль), Дуайт Йорк (Манчестер Юнайтед) – 18
  • 1999/00: Кевин Филлипс (Сандерленд) – 30
  • 2000/01: Джимми Флойд Гассельбайнк (Челси) – 23
  • 2001/02: Тьерри Анри (Арсенал) – 24
  • 2002/03: Рууд ван Нистелрой (Манчестер Юнайтед) – 25
  • 2003/04: Тьерри Анри (Арсенал) – 30
  • 2004/05: Тьерри Анри (Арсенал) – 25
  • 2005/06: Тьерри Анри (Арсенал) – 27
  • 2006/07: Дидье Дрогба (Челси) – 20
  • 2007/08: Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед) – 31
  • 2008/09: Николя Анелька (Челси) – 19
  • 2009/10: Дидье Дрогба (Челси) – 29
  • 2010/11: Димитар Бербатов (Манчестер Юнайтед), Карлос Тевес (Манчестер Сити) – 20
  • 2011/12: Робин ван Перси (Арсенал) – 30
  • 2012/13: Робин ван Перси (Манчестер Юнайтед) – 26
  • 2013/14: Луис Суарес (Ливерпуль) – 31
  • 2014/15: Серхио Агуэро (Манчестер Сити) – 26
  • 2015/16: Гарри Кейн (Тоттенхэм Хотспур) – 25
  • 2016/17: Гарри Кейн (Тоттенхэм Хотспур) – 29
  • 2017/18: Мохамед Салах (Ливерпуль) – 32
  • 2018/19: Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал), Садио Мане (Ливерпуль), Мохамед Салах (Ливерпуль) – 22
  • 2019/20: Джейми Варди (Лестер Сити) – 23
  • 2020/21: Гарри Кейн (Тоттенхэм Хотспур) – 23
  • 2021/22: Мохамед Салах (Ливерпуль), Сон Хин Мин (Тоттенхэм Хотспур) – 23
  • 2022/23: Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) – 36
  • 2023/24: Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) – 27
  • 2024/25: Мохамед Салах (Ливерпуль) – 29
  • 2025/26: ?
Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу бомбардиры статистика Золотая бутса Мохамед Салах Эрлинг Холанд Гарри Кейн Джейми Варди Пьер-Эмерик Обамеянг Луис Суарес Серхио Агуэро Робин ван Перси Дидье Дрогба Криштиану Роналду Тьерри Анри
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар
pol-55
Гаррі якби лишився в АПЛ то догнав би Анрі.
