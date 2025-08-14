Англия14 августа 2025, 22:23 |
187
1
Лучшие бомбардиры каждого сезона АПЛ: Холанд, Салах, Кейн и другие
Вспомним всех: от Тедди Шерингема до нынешних звезд
14 августа 2025, 22:23 |
187
1
Завтра, 15 августа, состоится первый матч нового розыгрыша АПЛ 2025/26.
Интересной будет не только борьба за призовые места, но и среди претендентов на «Золотую бутсу».
Вспомним лучших бомбардиров всех сезонов АПЛ.
Лучшие бомбардиры АПЛ в каждом сезоне (с 1992/93)
- 1992/93: Тедди Шерингем (Ноттингем Форест, Тоттенхэм Хотспур) – 22
- 1993/94: Энди Коул (Ньюкасл Юнайтед) – 34
- 1994/95: Алан Ширер (Блэкберн Роверс) – 34
- 1995/96: Алан Ширер (Блэкберн Роверс) – 31
- 1996/97: Алан Ширер (Ньюкасл Юнайтед) – 25
- 1997/98: Дион Даблин (Ковентри), Майкл Оуэн (Ливерпуль), Крис Саттон (Блэкберн Роверс) – 18
- 1998/99: Джимми Флойд Гассельбайнк (Лидс Юнайтед), Майкл Оуэн (Ливерпуль), Дуайт Йорк (Манчестер Юнайтед) – 18
- 1999/00: Кевин Филлипс (Сандерленд) – 30
- 2000/01: Джимми Флойд Гассельбайнк (Челси) – 23
- 2001/02: Тьерри Анри (Арсенал) – 24
- 2002/03: Рууд ван Нистелрой (Манчестер Юнайтед) – 25
- 2003/04: Тьерри Анри (Арсенал) – 30
- 2004/05: Тьерри Анри (Арсенал) – 25
- 2005/06: Тьерри Анри (Арсенал) – 27
- 2006/07: Дидье Дрогба (Челси) – 20
- 2007/08: Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед) – 31
- 2008/09: Николя Анелька (Челси) – 19
- 2009/10: Дидье Дрогба (Челси) – 29
- 2010/11: Димитар Бербатов (Манчестер Юнайтед), Карлос Тевес (Манчестер Сити) – 20
- 2011/12: Робин ван Перси (Арсенал) – 30
- 2012/13: Робин ван Перси (Манчестер Юнайтед) – 26
- 2013/14: Луис Суарес (Ливерпуль) – 31
- 2014/15: Серхио Агуэро (Манчестер Сити) – 26
- 2015/16: Гарри Кейн (Тоттенхэм Хотспур) – 25
- 2016/17: Гарри Кейн (Тоттенхэм Хотспур) – 29
- 2017/18: Мохамед Салах (Ливерпуль) – 32
- 2018/19: Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал), Садио Мане (Ливерпуль), Мохамед Салах (Ливерпуль) – 22
- 2019/20: Джейми Варди (Лестер Сити) – 23
- 2020/21: Гарри Кейн (Тоттенхэм Хотспур) – 23
- 2021/22: Мохамед Салах (Ливерпуль), Сон Хин Мин (Тоттенхэм Хотспур) – 23
- 2022/23: Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) – 36
- 2023/24: Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) – 27
- 2024/25: Мохамед Салах (Ливерпуль) – 29
- 2025/26: ?
Will Mohamed Salah retain the Golden Boot this season? pic.twitter.com/H8Nktm5Plt— Premier League (@premierleague) August 14, 2025
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 августа 2025, 02:11 16
Туран столкнулся с проблемами в составе
Бокс | 14 августа 2025, 08:11 4
«Цыганский король» распределил легенд бокса
Футбол | 14.08.2025, 15:46
Футбол | 14.08.2025, 23:10
Футбол | 14.08.2025, 00:09
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Гаррі якби лишився в АПЛ то догнав би Анрі.
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
12.08.2025, 21:57 366
12.08.2025, 20:23 5
13.08.2025, 04:17 2
12.08.2025, 21:59 46
13.08.2025, 07:40 5
13.08.2025, 18:44 42
12.08.2025, 23:22 3
12.08.2025, 23:06 5