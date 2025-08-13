Феникс-Мариуполь – Прикарпатье – 0:2. Пенальти Француза. Видео голов

В понедельник, 11 августа, в Первой лиге прошел заключительный матч второго тура. «Феникс-Мариуполь» на своем поле принимал «Прикарпатье» и проиграл со счетом 0:2.

Гости быстро повели в счете. Уже на второй минуте Андрей Хома вывел «Прикарпатье» вперед.

На 39-й минуте «Прикарпатье» закрепило свое преимущество. Василий Француз реализовал пенальти. Забить хотя бы один гол в ответ футболисты ФК «Феникс-Мариуполь» не смогли.

Первая лига. 2-й тур, 11 августа. Львов, стадион «СКИФ»

«Феникс-Мариуполь» – «Прикарпатье» – 0:2

Голы: Хома, 2, Француз, 39 (пенальти)

