Феникс-Мариуполь – Прикарпатье – 0:2. Пенальти Француза. Видео голов
«Прикарпатье» одержало вторую победу подряд
В понедельник, 11 августа, в Первой лиге прошел заключительный матч второго тура. «Феникс-Мариуполь» на своем поле принимал «Прикарпатье» и проиграл со счетом 0:2.
Гости быстро повели в счете. Уже на второй минуте Андрей Хома вывел «Прикарпатье» вперед.
На 39-й минуте «Прикарпатье» закрепило свое преимущество. Василий Француз реализовал пенальти. Забить хотя бы один гол в ответ футболисты ФК «Феникс-Мариуполь» не смогли.
Первая лига. 2-й тур, 11 августа. Львов, стадион «СКИФ»
«Феникс-Мариуполь» – «Прикарпатье» – 0:2
Голы: Хома, 2, Француз, 39 (пенальти)
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
