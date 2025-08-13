ФОТО. «Мы тебя ждали». Евгений Селезнев снова стал отцом

40-летний экс-нападающий сборной Украины и «Днепра» Евгений Селезнев во второй раз стал отцом.

Его третья жена Валерия Аксельрод родила сына 11 августа. Мальчика назвали Александром.

«Мы тебя ждали, Александр Евгеньевич», — написал бывший форвард в соцсетях. Это первый общий ребенок пары.

У Селезнева есть еще сын Руслан от первого брака, а Валерия воспитывает сына от прошлых отношений.