13 августа 2025, 00:24
ФОТО. «Мы тебя ждали». Евгений Селезнев снова стал отцом

Евгений Селезнев поделился прекрасной новостью

ФОТО. «Мы тебя ждали». Евгений Селезнев снова стал отцом
Instagram. Евгений Селезнев и Валерия Аксельрод

40-летний экс-нападающий сборной Украины и «Днепра» Евгений Селезнев во второй раз стал отцом.

Его третья жена Валерия Аксельрод родила сына 11 августа. Мальчика назвали Александром.

«Мы тебя ждали, Александр Евгеньевич», — написал бывший форвард в соцсетях. Это первый общий ребенок пары.

У Селезнева есть еще сын Руслан от первого брака, а Валерия воспитывает сына от прошлых отношений.

Евгений Селезнев рождение ребенка
Источник: Instagram
