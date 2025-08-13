Другие новости13 августа 2025, 00:24 |
354
0
ФОТО. «Мы тебя ждали». Евгений Селезнев снова стал отцом
Евгений Селезнев поделился прекрасной новостью
13 августа 2025, 00:24 |
354
0
40-летний экс-нападающий сборной Украины и «Днепра» Евгений Селезнев во второй раз стал отцом.
Его третья жена Валерия Аксельрод родила сына 11 августа. Мальчика назвали Александром.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
«Мы тебя ждали, Александр Евгеньевич», — написал бывший форвард в соцсетях. Это первый общий ребенок пары.
У Селезнева есть еще сын Руслан от первого брака, а Валерия воспитывает сына от прошлых отношений.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 августа 2025, 21:59 36
Соперником киевского клуба станет Маккаби Тель-Авив или Хамрун Спартанс
Футбол | 12 августа 2025, 22:35 18
Динамо проиграло Пафосу в третьем раунде квалификации с общим счетом 0:3
Футбол | 12.08.2025, 09:59
Другие виды | 12.08.2025, 20:23
Футбол | 13.08.2025, 00:58
Комментарии 0
Популярные новости
11.08.2025, 14:41 6
12.08.2025, 08:42
11.08.2025, 07:16 3
12.08.2025, 11:53 1
11.08.2025, 19:48 4
11.08.2025, 02:28
12.08.2025, 05:44 8
12.08.2025, 11:01 130