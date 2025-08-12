Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ровно 2 года назад главный претендент на ЗМ-2025 стал игроком ПСЖ
Франция
12 августа 2025, 22:49 | Обновлено 12 августа 2025, 22:52
390
0

Ровно 2 года назад главный претендент на ЗМ-2025 стал игроком ПСЖ

Сумма трансфера составила 50 миллионов евро

12 августа 2025, 22:49 | Обновлено 12 августа 2025, 22:52
390
0
Ровно 2 года назад главный претендент на ЗМ-2025 стал игроком ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

2 года назад французский нападающий Усман Дембеле официально стал игроком «ПСЖ».

12 августа 2023 года Дембеле перешел из «Барселоны» в парижский клуб за 50 миллионов евро.

За французскую команду Усман провел 95 матчей, в которых отличился 41 забитым мячом и 30 результативными передачами. В составе «ПСЖ» он завоевал 7 трофеев. По итогам прошлого сезона француз был признан лучшим игроком Лиги чемпионов и Лиги 1, где он стал лучшим голеадором.

Трофеи Дембеле за ПСЖ

  • Лига чемпионов
  • Чемпионат Франции (2)
  • Кубок Франции (2)
  • Суперкубок Франции (2)

Сейчас, по версии различных СМИ, Усман считается одним из главных претендентов на «Золотой мяч»-2025.

По теме:
Дембеле против английских клубов. Станет ли он проблемой для Тоттенхэма?
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
Неймар впервые с октября 2022 года сыграл 6 матчей подряд
ПСЖ Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Усман Дембеле Барселона трансферы Лиги 1 финансы статистика в этот день
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
Футбол | 12 августа 2025, 23:02 0
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение

Андрей Лунин будет получать игровое время в следующем сезоне

Большой конфликт в ПСЖ. Клуб исключил из состава основного вратаря
Футбол | 12 августа 2025, 00:03 9
Большой конфликт в ПСЖ. Клуб исключил из состава основного вратаря
Большой конфликт в ПСЖ. Клуб исключил из состава основного вратаря

Клуб хочет, чтобы Доннарумма покинул команду, а игрок считает, что это несправедливо

ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
Футбол | 12.08.2025, 11:01
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
Бокс | 12.08.2025, 08:42
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Футбол | 12.08.2025, 21:59
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
11.08.2025, 06:23 20
Футбол
В ПСЖ отреагировали на ситуацию с Забарным и россиянином Сафоновым
В ПСЖ отреагировали на ситуацию с Забарным и россиянином Сафоновым
11.08.2025, 13:24 19
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот великий бой состоится в следующем году»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот великий бой состоится в следующем году»
11.08.2025, 04:36 2
Бокс
Тренер Дюбуа: «Мне плевать, это жизнь, Даниэль – в больнице»
Тренер Дюбуа: «Мне плевать, это жизнь, Даниэль – в больнице»
11.08.2025, 05:48 3
Бокс
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
11.08.2025, 07:16 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
11.08.2025, 15:27 7
Футбол
РЕБРОВ: «Сейчас эта сборная прекратила существование. Они разочаровали»
РЕБРОВ: «Сейчас эта сборная прекратила существование. Они разочаровали»
11.08.2025, 00:20 2
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Этот бой очень плохая идея. Это сумасшедшие вещи»
Майк ТАЙСОН: «Этот бой очень плохая идея. Это сумасшедшие вещи»
11.08.2025, 05:12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем