Ровно 2 года назад главный претендент на ЗМ-2025 стал игроком ПСЖ
Сумма трансфера составила 50 миллионов евро
2 года назад французский нападающий Усман Дембеле официально стал игроком «ПСЖ».
12 августа 2023 года Дембеле перешел из «Барселоны» в парижский клуб за 50 миллионов евро.
За французскую команду Усман провел 95 матчей, в которых отличился 41 забитым мячом и 30 результативными передачами. В составе «ПСЖ» он завоевал 7 трофеев. По итогам прошлого сезона француз был признан лучшим игроком Лиги чемпионов и Лиги 1, где он стал лучшим голеадором.
Трофеи Дембеле за ПСЖ
- Лига чемпионов
- Чемпионат Франции (2)
- Кубок Франции (2)
- Суперкубок Франции (2)
Сейчас, по версии различных СМИ, Усман считается одним из главных претендентов на «Золотой мяч»-2025.
🔙 On This Day - 12 août 2023 🎞️— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2025
Il y a deux ans, Ousmane Dembélé rejoignait le Paris Saint-Germain ❤️💙 pic.twitter.com/xxJz7ukM1W
