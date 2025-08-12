Ровно 2 года назад главный претендент на ЗМ-2025 стал игроком ПСЖ

2 года назад французский нападающий Усман Дембеле официально стал игроком «ПСЖ».

12 августа 2023 года Дембеле перешел из «Барселоны» в парижский клуб за 50 миллионов евро.

За французскую команду Усман провел 95 матчей, в которых отличился 41 забитым мячом и 30 результативными передачами. В составе «ПСЖ» он завоевал 7 трофеев. По итогам прошлого сезона француз был признан лучшим игроком Лиги чемпионов и Лиги 1, где он стал лучшим голеадором.

Трофеи Дембеле за ПСЖ

Лига чемпионов

Чемпионат Франции (2)

Кубок Франции (2)

Суперкубок Франции (2)

Сейчас, по версии различных СМИ, Усман считается одним из главных претендентов на «Золотой мяч»-2025.