Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Динамо пропустило второй гол от Пафоса. Офсайда не было
Лига чемпионов
12 августа 2025, 21:23 | Обновлено 12 августа 2025, 22:31
1104
7

ВИДЕО. Динамо пропустило второй гол от Пафоса. Офсайда не было

Жоау Коррейя удвоил перевес команды из Кипра на 55-й минуте матча

12 августа 2025, 21:23 | Обновлено 12 августа 2025, 22:31
1104
7
ВИДЕО. Динамо пропустило второй гол от Пафоса. Офсайда не было
2+2

Киевское Динамо проводит ответный матч квалификации Q3 Лиги чемпионов 2025/26.

12 августа в 20:00 в кипрском Лимасоле встречаются Пафос из Кипра и Динамо Киев.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Первая игра неделей ранее в польском Люблине завершилась поражением киевского клуба (0:1).

Жоау Коррея удвоил перевес команды из Кипра на 55-й минуте матча (2:0), офсайда не было.

ГОЛ! 2:0. Жоау Коррейя, 55 мин

По теме:
Впечатляющий камбек. Брюгге одолел РБ Зальцбург в Лиге чемпионов
Впервые за 20 лет Украина не будет представлена в основном этапе ЛЧ
Разгром после ничьей. Копенгаген дома уничтожил Мальме
Динамо Киев Пафос видео голов и обзор Лига чемпионов Пафос - Динамо офсайд (вне игры) VAR
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик планирует покинуть Рому. Он уже определился с будущим
Футбол | 12 августа 2025, 09:59 4
Довбик планирует покинуть Рому. Он уже определился с будущим
Довбик планирует покинуть Рому. Он уже определился с будущим

Артем хочет вернуться в Ла Лигу

Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Бокс | 12 августа 2025, 09:12 11
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион

Дэн Рафаэль считает, что Александр должен провести бой с Паркером

Дубль и ассист Мбаппе. Реал разбил австрийскую команду, Лунин вышел на 61-й
Футбол | 12.08.2025, 22:15
Дубль и ассист Мбаппе. Реал разбил австрийскую команду, Лунин вышел на 61-й
Дубль и ассист Мбаппе. Реал разбил австрийскую команду, Лунин вышел на 61-й
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
Футбол | 12.08.2025, 11:01
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
Пафос – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 2025/26
Футбол | 12.08.2025, 18:31
Пафос – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 2025/26
Пафос – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 2025/26
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DaVinci
Тут не в Шовковському проблема. Важко грати в нормальний футбол з гравцями рівня обласних змагань. А жидяра сурок хрін коли дасть грошей на нормальних футболістів
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
DaVinci
Поставили юриста по блату генеральним директором от вам і результати клубу. Селекції взагалі не існує 
Ответить
0
DaVinci
Я не знаю як взагалі можна бігти в атаку, коли в тебе такий захист...
Ответить
0
vruthiy-112
Якщо у шовковського є якась повага до Динамо,  то нехай проявить її звільненням.!!! Бездар.!!!
Ответить
0
Oleksandr
Днонама знову програла у футбол 🤣
Ответить
-2
Популярные новости
«Ненавижу это». Коуч Борнмута впервые высказался о переходе Забарного в ПСЖ
«Ненавижу это». Коуч Борнмута впервые высказался о переходе Забарного в ПСЖ
11.08.2025, 14:41 5
Футбол
Чемпион топовой лиги купит Зинченко. Известно, сколько заработает Арсенал
Чемпион топовой лиги купит Зинченко. Известно, сколько заработает Арсенал
11.08.2025, 08:20 2
Футбол
17-летняя в Цинциннати с баранкой разгромила 23-ю ракетку и ждет Свитолину
17-летняя в Цинциннати с баранкой разгромила 23-ю ракетку и ждет Свитолину
11.08.2025, 01:10 1
Теннис
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
11.08.2025, 06:23 20
Футбол
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
11.08.2025, 09:12 2
Бокс
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
11.08.2025, 19:48 4
Бокс
В ПСЖ отреагировали на ситуацию с Забарным и россиянином Сафоновым
В ПСЖ отреагировали на ситуацию с Забарным и россиянином Сафоновым
11.08.2025, 13:24 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем