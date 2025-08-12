Лига чемпионов12 августа 2025, 21:23 | Обновлено 12 августа 2025, 22:31
ВИДЕО. Динамо пропустило второй гол от Пафоса. Офсайда не было
Жоау Коррейя удвоил перевес команды из Кипра на 55-й минуте матча
12 августа 2025, 21:23 | Обновлено 12 августа 2025, 22:31
Киевское Динамо проводит ответный матч квалификации Q3 Лиги чемпионов 2025/26.
12 августа в 20:00 в кипрском Лимасоле встречаются Пафос из Кипра и Динамо Киев.
Первая игра неделей ранее в польском Люблине завершилась поражением киевского клуба (0:1).
Жоау Коррея удвоил перевес команды из Кипра на 55-й минуте матча (2:0), офсайда не было.
ГОЛ! 2:0. Жоау Коррейя, 55 мин
Тут не в Шовковському проблема. Важко грати в нормальний футбол з гравцями рівня обласних змагань. А жидяра сурок хрін коли дасть грошей на нормальних футболістів
Поставили юриста по блату генеральним директором от вам і результати клубу. Селекції взагалі не існує
Я не знаю як взагалі можна бігти в атаку, коли в тебе такий захист...
Якщо у шовковського є якась повага до Динамо, то нехай проявить її звільненням.!!! Бездар.!!!
Днонама знову програла у футбол 🤣
