ВИДЕО. Динамо пропустило второй гол от Пафоса. Офсайда не было

Киевское Динамо проводит ответный матч квалификации Q3 Лиги чемпионов 2025/26.

12 августа в 20:00 в кипрском Лимасоле встречаются Пафос из Кипра и Динамо Киев.

Первая игра неделей ранее в польском Люблине завершилась поражением киевского клуба (0:1).

Жоау Коррея удвоил перевес команды из Кипра на 55-й минуте матча (2:0), офсайда не было.

ГОЛ! 2:0. Жоау Коррейя, 55 мин