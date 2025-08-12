УАФ призывает ФИФА и УЕФА пересмотреть решение о спарринге Катара и рф

Українська асоціація футболу звернулася до ФІФА, АФК, УЄФА та Катарської футбольної асоціації у зв’язку з анонсованим товариським матчем національних збірних Катару та росії, який заплановано на 7 вересня 2025 року в Ер-Райяні на стадіоні «Джассім бін Хамад».

🔹 (новина та звернення публікуються українською мовою)

У зверненні зазначено, що ця ініціатива суперечить рішенням Ради ФІФА та Виконавчого комітету УЄФА від лютого 2022 року щодо відсторонення всіх російських команд – національних та клубних – від участі в міжнародних змаганнях.

«Жорстока війна триває досі. російська федерація щодня завдає ударів по українських містах і селах, убиває мирних жителів – дітей, жінок, літніх людей. Будь-яка участь у матчах із командами з рф є прямою підтримкою терористичного режиму, що несе відповідальність за війну та воєнні злочини», – наголошується у зверненні.

Особливу стурбованість викликає позиція Катару, який нещодавно приймав фінальну частину чемпіонату світу та презентував себе світові як держава, віддана принципам миру, поваги та гуманізму.

УАФ закликає ФІФА, АФК і Катарську футбольну асоціацію вжити відповідних заходів: переглянути рішення щодо запланованої гри, дотримуватися рішень футбольних керівних органів, зберігати єдність футбольної спільноти у протидії агресії та в захисті загальнолюдських цінностей.

Офіційний лист УАФ до ФІФА, АФК, УЄФА та Катарської футбольної асоціації

«На жаль, в інформації з відкритих джерел з’явився ще один випадок нехтування чітким і досі чинним рішенням Ради ФІФА та Виконавчого комітету УЄФА щодо усунення всіх російських команд – як національних збірних, так і клубів – від участі в міжнародних футбольних змаганнях. А саме, згідно з анонсами на офіційних сторінках Федерації футболу Катару, на 7 вересня 2025 року заплановано товариський матч національної збірної Катару проти національної збірної росії на стадіоні Джассім бін Хамад в місті Ер-Райян.

Ми хочемо наголосити, що згадане рішення футбольних керівних органів, ухвалене в лютому 2022 року як відповідь на повномасштабну війну, розв’язану російською федерацією проти суверенної України, досі залишається справедливим і чинним. Жорстока війна триває й донині, спустошуючи нашу країну та забираючи тисячі життів цивільного населення України – дітей, жінок, людей похилого віку, знищуючи міста і села, все ще безкарно. Це рішення було ухвалено з метою, щоб його поважали всі члени всесвітньої футбольної спільноти. Воно також передбачає, що всі члени Світової Футбольної Родини повинні залишатися єдиними в його дотриманні, захищаючи людські цінності та відданість Футбольної Родини справі миру та життя.

Грати з командами з росії – означає підтримувати російський терористичний режим, відповідальний за війну в Європі, та приймати воєнні злочини і злочини проти людяності. Особливо тривожно спостерігати за такою ситуацією у випадку Катару – країни, яка нещодавно з гордістю приймала фінальну частину Чемпіонату світу ФІФА, позиціонуючи себе перед світом як прогресивну та орієнтовану на мир державу.

Ми наполегливо закликаємо ФІФА та АФК розглянути описану ситуацію, а наших колег з Катарської футбольної асоціації – переглянути своє рішення щодо участі національної збірної росії у товариському матчі. Українська футбольна спільнота, яка представляє весь український народ, сподівається на вашу солідарність та рішучі дії. Ми цінуємо вашу співпрацю та розуміння».