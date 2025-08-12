Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. УАФ призывает ФИФА и УЕФА пересмотреть решение о спарринге Катара и рф
Другие новости
12 августа 2025, 02:43 | Обновлено 12 августа 2025, 03:35
26
0

УАФ призывает ФИФА и УЕФА пересмотреть решение о спарринге Катара и рф

Обращение также направлено в Катарскую футбольную ассоциацию

12 августа 2025, 02:43 | Обновлено 12 августа 2025, 03:35
26
0
УАФ призывает ФИФА и УЕФА пересмотреть решение о спарринге Катара и рф
QFA

Українська асоціація футболу звернулася до ФІФА, АФК, УЄФА та Катарської футбольної асоціації у зв’язку з анонсованим товариським матчем національних збірних Катару та росії, який заплановано на 7 вересня 2025 року в Ер-Райяні на стадіоні «Джассім бін Хамад».

🔹 (новина та звернення публікуються українською мовою)

У зверненні зазначено, що ця ініціатива суперечить рішенням Ради ФІФА та Виконавчого комітету УЄФА від лютого 2022 року щодо відсторонення всіх російських команд – національних та клубних – від участі в міжнародних змаганнях.

«Жорстока війна триває досі. російська федерація щодня завдає ударів по українських містах і селах, убиває мирних жителів – дітей, жінок, літніх людей. Будь-яка участь у матчах із командами з рф є прямою підтримкою терористичного режиму, що несе відповідальність за війну та воєнні злочини», – наголошується у зверненні.

Особливу стурбованість викликає позиція Катару, який нещодавно приймав фінальну частину чемпіонату світу та презентував себе світові як держава, віддана принципам миру, поваги та гуманізму.

УАФ закликає ФІФА, АФК і Катарську футбольну асоціацію вжити відповідних заходів: переглянути рішення щодо запланованої гри, дотримуватися рішень футбольних керівних органів, зберігати єдність футбольної спільноти у протидії агресії та в захисті загальнолюдських цінностей.

Офіційний лист УАФ до ФІФА, АФК, УЄФА та Катарської футбольної асоціації

«На жаль, в інформації з відкритих джерел з’явився ще один випадок нехтування чітким і досі чинним рішенням Ради ФІФА та Виконавчого комітету УЄФА щодо усунення всіх російських команд – як національних збірних, так і клубів – від участі в міжнародних футбольних змаганнях. А саме, згідно з анонсами на офіційних сторінках Федерації футболу Катару, на 7 вересня 2025 року заплановано товариський матч національної збірної Катару проти національної збірної росії на стадіоні Джассім бін Хамад в місті Ер-Райян.

Ми хочемо наголосити, що згадане рішення футбольних керівних органів, ухвалене в лютому 2022 року як відповідь на повномасштабну війну, розв’язану російською федерацією проти суверенної України, досі залишається справедливим і чинним. Жорстока війна триває й донині, спустошуючи нашу країну та забираючи тисячі життів цивільного населення України – дітей, жінок, людей похилого віку, знищуючи міста і села, все ще безкарно. Це рішення було ухвалено з метою, щоб його поважали всі члени всесвітньої футбольної спільноти. Воно також передбачає, що всі члени Світової Футбольної Родини повинні залишатися єдиними в його дотриманні, захищаючи людські цінності та відданість Футбольної Родини справі миру та життя.

Грати з командами з росії – означає підтримувати російський терористичний режим, відповідальний за війну в Європі, та приймати воєнні злочини і злочини проти людяності. Особливо тривожно спостерігати за такою ситуацією у випадку Катару – країни, яка нещодавно з гордістю приймала фінальну частину Чемпіонату світу ФІФА, позиціонуючи себе перед світом як прогресивну та орієнтовану на мир державу.

Ми наполегливо закликаємо ФІФА та АФК розглянути описану ситуацію, а наших колег з Катарської футбольної асоціації – переглянути своє рішення щодо участі національної збірної росії у товариському матчі. Українська футбольна спільнота, яка представляє весь український народ, сподівається на вашу солідарність та рішучі дії. Ми цінуємо вашу співпрацю та розуміння».

По теме:
УЕФА и ФИФА молчат. Сборная россии проведет 5 контрольных матчей
Альмерия – Аль-Наср – 3:2. Как забивал Роналду. Видео голов и обзор матча
Барселона – Комо – 5:0. Дубли Ямаля и Фермина. Видео голов и обзор матча
товарищеские матчи сборная россии по футболу сборная Катара по футболу Украинская ассоциация футбола дисквалификация россии письмо УЕФА ФИФА
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Дюбуа: «Мне плевать, это жизнь, Даниэль – в больнице»
Бокс | 11 августа 2025, 05:48 1
Тренер Дюбуа: «Мне плевать, это жизнь, Даниэль – в больнице»
Тренер Дюбуа: «Мне плевать, это жизнь, Даниэль – в больнице»

Дон Чарльз объяснил, почему бросил белое полотенце перед остановкой боя

Ассист Качарабы. Украинец включен в сборную 3-го тура чемпионата Словакии
Футбол | 12 августа 2025, 01:57 0
Ассист Качарабы. Украинец включен в сборную 3-го тура чемпионата Словакии
Ассист Качарабы. Украинец включен в сборную 3-го тура чемпионата Словакии

Украинский защитник получил оценку 8.8 от веб-портала SofaScore

Динамо заработает на переходе Забарного в ПСЖ меньшую сумму, чем ожидалось
Футбол | 11.08.2025, 22:30
Динамо заработает на переходе Забарного в ПСЖ меньшую сумму, чем ожидалось
Динамо заработает на переходе Забарного в ПСЖ меньшую сумму, чем ожидалось
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот великий бой состоится в следующем году»
Бокс | 11.08.2025, 04:36
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот великий бой состоится в следующем году»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот великий бой состоится в следующем году»
Чемпион топовой лиги купит Зинченко. Известно, сколько заработает Арсенал
Футбол | 11.08.2025, 08:20
Чемпион топовой лиги купит Зинченко. Известно, сколько заработает Арсенал
Чемпион топовой лиги купит Зинченко. Известно, сколько заработает Арсенал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кроуфорд рассказал, кто лучший боксер в мире, и назвал место Усика
Кроуфорд рассказал, кто лучший боксер в мире, и назвал место Усика
10.08.2025, 00:44 1
Бокс
17-летняя в Цинциннати с баранкой разгромила 23-ю ракетку и ждет Свитолину
17-летняя в Цинциннати с баранкой разгромила 23-ю ракетку и ждет Свитолину
11.08.2025, 01:10 1
Теннис
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
11.08.2025, 08:44 1
Бокс
Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью
Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью
10.08.2025, 20:02 490
Футбол
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
11.08.2025, 17:39 3
Футбол
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
10.08.2025, 07:21 22
Футбол
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
11.08.2025, 07:16 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
11.08.2025, 15:27 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем