Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ассист Качарабы. Украинец включен в сборную 3-го тура чемпионата Словакии
Другие новости
12 августа 2025, 01:57 | Обновлено 12 августа 2025, 02:16
13
0

ДАК 1904. Тарас Качараба

Украинский футболист Тарас Качараба вошел в символическую сборную 3-го тура чемпионата Словакии

30-летний защитник клуба ДАК 1904 получил оценку 8.8 от веб-портала SofaScore.

ДАК 1904 дома нанес поражение команде Ружомберок (2:0). Голы у победителей забили Аммар Рамадан (45 мин) и Дамир Реджич (83 мин), которому ассистировал Качараба.

Украинский футболист включен в 11 лучших игроков уик-энда в Словакии.

Чемпионат Словакии. 3-й тур, 9 августа

ДАК 1904 – Ружомберок – 2:0

Голы: Рамадан, 45, Реджич, 83

Видеообзор матча

Символическая сборная 3-го тура чемпионата Словакии (SofaScore)

Тарас Качараба чемпионат Словакии по футболу ДАК 1904 Дунайска Стреда Ружомберок символическая сборная SofaScore видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
