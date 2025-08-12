Ассист Качарабы. Украинец включен в сборную 3-го тура чемпионата Словакии
Украинский защитник получил оценку 8.8 от веб-портала SofaScore
Украинский футболист Тарас Качараба вошел в символическую сборную 3-го тура чемпионата Словакии
30-летний защитник клуба ДАК 1904 получил оценку 8.8 от веб-портала SofaScore.
ДАК 1904 дома нанес поражение команде Ружомберок (2:0). Голы у победителей забили Аммар Рамадан (45 мин) и Дамир Реджич (83 мин), которому ассистировал Качараба.
Украинский футболист включен в 11 лучших игроков уик-энда в Словакии.
Чемпионат Словакии. 3-й тур, 9 августа
ДАК 1904 – Ружомберок – 2:0
Голы: Рамадан, 45, Реджич, 83
Видеообзор матча
Символическая сборная 3-го тура чемпионата Словакии (SofaScore)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алексей Гусев будет выступать в команде, представляющей Черниговскую область, на правах аренды
Киевляне оценили игрока в 25 миллионов евро